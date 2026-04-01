Ajker Patrika
ঢাকা

রাজধানীর শ্যামপুরে স্টিল মিলে বয়লার বিস্ফোরণ, ৮ শ্রমিক দগ্ধ

ঢামেক প্রতিবেদক
ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর শ্যামপুরে একটি স্টিল মিলে বয়লার বিস্ফোরণে আটজন শ্রমিক দগ্ধ হয়েছেন। এদের মধ্যে দুজনকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সকাল ৯টার দিকে শ্যামপুরের ঢাকা মেস আরআরএম স্টিল মিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দগ্ধরা হলেন, মো. হিরা (৩৫), মানিক মিয়া (৪৫), খলিলুর রহমান (৫৬), রজব আলী (২৯), মতিউর রহমান (২২), এরশাদ মিয়া (৪৫), লিটন (৩২) ও ইউসুফ (৪০)।

দগ্ধরা জানান, তাঁরা সবাই আরআরএম স্টিল মিলের শ্রমিক। সকালে তাঁরা কারখানার বয়লারে লোহা গলানোর কাজ করছিলেন। তখন ভালো লোহার সঙ্গে কোনো খারাপ লোহা বয়লারে দেওয়ার কারণে বিস্ফোরণ হয়ে তরল লোহা ছিটকে তাঁদের শরীরে পড়ে। এতে তাঁরা দগ্ধ হন। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে নিয়ে আসা হয়।

বার্ন ইনস্টিটিউটে জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান জানান, মানিকের শরীরের ৪০ ও হিরার ১৭ শতাংশ পুড়ে গেছে। বাকিদের চার থেকে ১১ শতাংশ পুড়ে গেছে। মানিককে ভর্তি এবং হিরাকে পর্যবেক্ষণে রেখে বাকিদের চিকিৎসা শেষে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

