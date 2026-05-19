Ajker Patrika
দিনাজপুর

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী: রেল ক্রসিংয়ে গেটম্যান নেই, পারাপারে ঝুঁকি

  • প্রতিদিন রেলক্রসিং দিয়ে ১২টি ডাউন এবং ১২টি আপ ট্রেন চলাচল করে।
  • লাইনের ওপর উঠে ট্রেন দেখে তড়িঘড়ি করে পার হতে হয়।
  • তিন বছরে ট্রেনে কাটা পড়ে চার মোটরসাইকেল আরোহীসহ ৫ জনের মৃত্যু।
ফুলবাড়ী (দিনাজপুর) প্রতিনিধি 
ছবি: আজকের পত্রিকা

দিনাজপুরের ফুলবাড়ী স্টেশনের কাছে মোবারকপুর রেল ক্রসিংয়ে গেটম্যান না থাকায় চলাচলে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গত তিন বছরে ওই ক্রসিংয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে প্রায় পাঁচজনের মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে চারজনই ছিলেন ওষুধ কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি এবং একজন ধান ব্যবসায়ী।

জানা যায়, উপজেলার মোবারকপুর রেলক্রসিং দিয়ে ১২টি ডাউন এবং ১২টি আপ ট্রেন প্রতিদিন চলাচল করে। এ ছাড়া রয়েছে মালবাহী ট্রেন। একই সঙ্গে এই রেলক্রসিং দিয়ে ফুলবাড়ী সদরের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ রয়েছে প্রায় ৩০টি গ্রামের মানুষের।

এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন অন্তত ২০-২৫ হাজার মানুষ রিকশাভ্যান, অটোরিকশা, মোটরসাইকেল, কার, মাইক্রোবাস, মালপত্র বহনকারী ছোটবড় ট্রাক, ট্রলি, নছিমন, করিমনে যাতায়াত করে। ক্রসিংটিতে গেটম্যান না থাকায় প্রায় সময়ই হতাহতের

ঘটনা ঘটে।

জানতে চাইলে রসুলপুর গ্রামের রিকশাভ্যানের চালক আব্দুল হাই বলেন, গত দুই মাস আগে একজন মোটরসাইকেল নিয়ে রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় পার্বতীপুর থেকে ঢাকাগামী পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই ওই ব্যক্তি মারা যান। পরে জানা যায়, লোকটি ওষুধ কোম্পানি বিক্রয় প্রতিনিধি ছিলেন। তবে তাঁর বাড়ির ঠিকানা স্থানীয়রা জানতে পারেননি।

পার্শ্ববর্তী ঢেড়েরহাটের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, মোবারকপুর রেলক্রসিং পার হয়ে প্রতিদিন ফুলবাড়ীতে যাতায়াত করতে হয় বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে। কিন্তু গেটম্যান না থাকায় কখন ট্রেন চলে আসে তা কেউ জানে না।

মোবারকপুর এলাকার রেললাইনের তদারকির দায়িত্বে থাকা ওয়েম্যান মাহাবুবুল আলম বলেন, তিনি রেললাইনের ছোটখাটো ত্রুটি মেরামতসহ লাইনের দুই পার্শ্বের আগাছা পরিষ্কার করেন। তবে বড় ধরনের ত্রুটি দেখা দিলে সেটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করেন।

মাহাবুবুল আলম বলেন, রেললাইনের তদারকির জন্য মোবারকপুর রেল ক্রসিংয়ের আশপাশেই থাকতে হয়। তবে এ পথে প্রতিদিন বিপুল মানুষ যাতায়াত করে। গেটম্যান না থাকায় মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। গেটম্যান থাকলে এমন দুর্ঘটনা ঘটত না।

এ বিষয়ে ফুলবাড়ী রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার আনন্দ চক্রবর্তী বলেন, রেলক্রসিংয়ে গেটম্যান নিয়োগের ক্ষমতা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের। পার্বতীপুরের উপসহকারী প্রকৌশলী (পিডব্লিউআই) (পথ) শেখ আল আমিন বলেন, মোবারকপুর রেলক্রসিংটি বি গ্রেডের। এটিতে গেটম্যান নিয়োগ চাইলে এলাকাবাসীকে রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম), পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী বরাবর আবেদন করলে তিনিই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।

