ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের দিলীপ আগরওয়ালার বিরুদ্ধে এবার ৬৭৮ কোটি টাকা পাচারের মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দিলীপ কুমার আগারওয়াল ছবি: সংগৃহীত
দিলীপ কুমার আগারওয়াল ছবি: সংগৃহীত

‘ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড’ এবং ‘ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড লিমিটেড’-এর স্বত্বাধিকারী দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে এবার মামলা করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। অবৈধভাবে ৬৭৮ কোটি টাকারও বেশি অর্থ মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলাটি করা হয়। চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হিরা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত বিশাল অঙ্কের অর্থ মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় এ মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সিআইডি।

একাধিক হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া দিলীপ কুমার আগরওয়ালা গত ১ অক্টোবর কারাগার থেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তবে তাঁর কারামুক্তির বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জনসমক্ষে আসে ১৫ দিন পর।

গতকাল সোমবার ১৭ নভেম্বর গুলশান থানায় মামলাটি করে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। আজ মঙ্গলবার সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সিআইডি জানায়, চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হিরা সংগ্রহ করে ৬৭৮ কোটি ১৯ লাখ ১৪ হাজার ১৪ টাকার মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় গতকাল সোমবার গুলশান থানায় মামলাটি (মামলা নং-৩০) করা হয়। সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর সংশোধিত ধারায় এ মামলা রুজু করে।

সিআইডি আরও জানায়, প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক লেনদেন, নথিপত্র ও ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করে গত বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে অনুসন্ধান শুরু হয়। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এলসির মাধ্যমে বৈধভাবে ৩৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকার স্বর্ণবার, অলংকার ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করেছিল। কিন্তু একই সময়ে স্থানীয় বাজার থেকে ক্রয়/বিনিময়/পরিবর্তন পদ্ধতিতে তারা ৬৭৮ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের স্বর্ণ ও হিরা সংগ্রহ করে, যার উৎস বা সরবরাহকারী সংক্রান্ত কোনো বৈধ নথি সিআইডিকে দেখাতে ব্যর্থ হন দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

বৈধ নথিপত্রের অভাবে, বিপুল অঙ্কের এই স্বর্ণ ও হিরা অবৈধ চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আনা হয়েছে এবং এই অপরাধলব্ধ অর্থ রূপান্তর ও হস্তান্তর করে মানিলন্ডারিং করা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে জানিয়েছি সিআইডি।

এর আগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। পরদিন তাঁকে একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয় এবং আদালতের মাধ্যমে তিন দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়। এরপর বিভিন্ন হত্যা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

পুলিশ ও আদালত–সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, একাধিক মামলায় জামিনের আবেদন করলে উচ্চ আদালত ও ঢাকার আদালত থেকে তিনি জামিন পান। সব মামলায় জামিন পাওয়ার পর গত ১ অক্টোবর তিনি কারাগার থেকে ছাড়া পান। তবে সেটি গণমাধ্যমে আসে আরও ১৫ দিন পর।

দিলীপ কুমার আগরওয়ালা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপকমিটির সদস্য। তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন।

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগমামলাজেলার খবরসিআইডি
মহম্মদপুরে গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগ

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ৫৪
গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
গ্রামীণ ব্যাংকে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার আমিনুর রহমান ডিগ্রি কলেজের পাশে গ্রামীণ ব্যাংকের একটি শাখায় অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) ৩টার দিকে শাখা কার্যালয়ে এই অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা বলেন, তাঁদের তাৎক্ষণিক উপস্থিতি ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। এতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি না হলেও অফিসের কিছু কাগজপত্র ও আসবাব আংশিক পুড়ে গেছে।

গ্রামীণ ব্যাংক মহম্মদপুর শাখার ম্যানেজার সোহানা সুলতানা জানান, জানালা দিয়ে পেট্রল ঢেলে দুর্বৃত্তরা অফিসে আগুন দিয়েছে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটি বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আগুনে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা তদন্ত শেষে নিশ্চিত করা হবে।

মহম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রহমান বলেন, গ্রামীণ ব্যাংকে আগুন দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। পরে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতিতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানান এই পুলিশ কর্মকর্তা।

মহম্মদপুরমাগুরাখুলনা বিভাগঅগ্নিসংযোগজেলার খবরগ্রামীণ ব্যাংক
সাবেক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের ভাই গ্রেপ্তার

পিরোজপুর প্রতিনিধি
শামীম শেখ। ছবি: সংগৃহীত
শামীম শেখ। ছবি: সংগৃহীত

সাবেক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদবিষয়ক মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিমের ছোট ভাই ও বেসরকারি শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের গুলশান-১ শাখার কর্মকর্তা শামীম শেখকে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে পিরোজপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। আজ মঙ্গলবার সকালে তাঁকে ঢাকা থেকে পিরোজপুরে আনা হয়েছে।

ডিবি পুলিশ সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল সোমবার দুপুরে ডিবি পুলিশের একটি দল গুলশানের একটি এলাকা থেকে শামীমকে গ্রেপ্তার করে। তাঁর নামে পিরোজপুর সদর ও নাজিরপুর থানায় একাধিক মামলা রয়েছে।

পিরোজপুর ডিবি পুলিশের ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, গ্রেপ্তারের পর শামীমকে পিরোজপুরে নিয়ে আসা হয়েছে। বেসরকারি শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংকের গুলশান-১ শাখার কর্মকর্তা শামীম শেখের নামে পিরোজপুর সদর ও নাজিরপুর থানায় দায়ের হওয়া দুটি মামলা রয়েছে।

পিরোজপুরগুলশানপুলিশরাজধানীবরিশাল বিভাগজেলার খবর
টেকনাফে মানব পাচারকারীর বাড়ি ঘেরাও বিজিবির, শিশুসহ ৮ ভুক্তভোগী উদ্ধার

 টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
বিজিবির অভিযানে আটক নারী মানব পাচারকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বিজিবির অভিযানে আটক নারী মানব পাচারকারীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফে মানব পাচারকারী চক্রের চার নারী সদস্যকে আটক করেছে বিজিবি। এ সময় ছয় নারী ও দুই শিশুসহ আট ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়। আজ মঙ্গলবার সকাল ৯টার দিকে টেকনাফ ২ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল আশিকুর রহমান এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজিবি কর্মকর্তা জানান, গতকাল সোমবার রাত ১১টার দিকে সাবরাং ইউনিয়নের পানছড়ি পাড়া এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মানব পাচারকারী আব্দুল মোতালেব ওরফে কালা বদ্দার বাড়ি ঘেরাও করে বিজিবি। এ সময় পাচারকারীরা পালানোর চেষ্টা করলে চার নারী সদস্যকে আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন আসমা (১৯), শাবনূর (২০), জহুরা (৪৩) ও সাহারা খাতুন (৬২)। তাঁরা সবাই সাবরাং ইউনিয়নের পানছড়ি পাড়া এলাকার বাসিন্দা।

পলাতক রয়েছেন মূল হোতা আব্দুল মোতালেব ওরফে কালা বদ্দা (৩০)।

বিজিবি জানায়, আটক চক্রটি বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তভোগী ব্যক্তিদের আটক রেখে সাগরপথে পাচারের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

লে. কর্নেল আশিকুর রহমান বলেন, মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবির কঠোর অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কক্সবাজারটেকনাফমানবপাচারবিজিবিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
বাবার বাড়ি থেকে ফেরার পথে প্রাণ গেল নারীর

কিশোরগঞ্জ (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
কিশোরগঞ্জ থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
কিশোরগঞ্জ থানা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে দুই অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে আইরিন বেগম (৩৫) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যার দিকে উপজেলার রনচন্ডী ইউনিয়নের বাবুর বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত আইরিন সদর ইউনিয়নের মধ্যরাজিব এলাকার মাহুবার রহমানের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আইরিন বেগম অটোরিকশায় বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন। বাবুর বাজার এলাকায় পৌঁছালে তাঁকে বহনকারী অটোরিকশার সঙ্গে আরেকটি অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে তিনি ছিটকে রাস্তায় পড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

কিশোরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল ইসলাম বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

কিশোরগঞ্জনীলফামারীঅটোরিকশাদুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগ
