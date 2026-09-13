Ajker Patrika
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বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে আশুলিয়ায় শ্রমিকদের অবস্থান

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে আশুলিয়ায় শ্রমিকদের অবস্থান
বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে আশুলিয়ায় শ্রমিকদের অবস্থান। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিন মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ, বন্ধ কারখানা চালু এবং শ্রমিক ও নেতাদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবিতে ঢাকার আশুলিয়ায় ‘ক্লথিং কার্নিভালস লিমিটেড’ নামের একটি পোশাক কারখানার সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন শ্রমিক ও কর্মচারীরা।

আজ রোববার সকাল ১০টা থেকে আশুলিয়ার বুড়িবাজার এলাকায় কারখানাটির প্রধান ফটকের সামনে এ কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল পর্যন্ত শতাধিক শ্রমিক ও কর্মচারী সেখানে অবস্থান করছিলেন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, গত ২৭ আগস্ট কারখানাটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এরপর থেকে দুই শতাধিক শ্রমিক তাঁদের তিন মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধের দাবি জানিয়ে আসছেন। বেতন-ভাতা পরিশোধের আশ্বাস দেওয়া হলেও কর্তৃপক্ষ তা পরিশোধ করছে না। এতে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারগুলো আর্থিক সংকটে পড়েছেন।

শ্রমিকেরা জানান, বকেয়া পাওনা পরিশোধ, বন্ধ কারখানা চালু এবং আশুলিয়া থানায় শ্রমিক ও নেতাদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগ প্রত্যাহারের দাবিতে তাঁরা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয়, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ও সাভার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। এরপরও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন।

বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি রফিকুল ইসলাম সুজন দ্রুত বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধের উদ্যোগ নেওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, দাবি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচি চলবে।

এ বিষয়ে কথা বলার জন্য শিল্প পুলিশ আশুলিয়া জোনের পুলিশ সুপারকে একাধিকবার ফোন দেওয়া হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বিষয়:

সাভারকারখানাআশুলিয়াজেলার খবরশ্রমিক
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