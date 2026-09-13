মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার দল ঘোষণায় থাকছে কী চমক

লিওনেল মেসির সঙ্গে আর্জেন্টিনার সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে ১৩ দিন আগে। গত ৩১ আগস্ট সামাজিক মাধ্যমে অবসরের ঘোষণা দেওয়ার পর তাঁকে নিয়ে সতীর্থ-পরিবারের সদস্যরা দিতে থাকেন একের পর এক আবেগঘন পোস্ট। যে মেসিকে নিয়ে এত দিন আর্জেন্টিনার সমস্ত পরিকল্পনা আবর্তিত হতো, তাঁকে ছাড়াই নতুন যুগ শুরু করতে যাচ্ছে দলটি।
মেসির আগে অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার নিকোলাস ওতামেন্দিও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দেন। দুই অভিজ্ঞ ফুটবলারের পাশাপাশি কয়েক জন ফুটবলারের নিষেধাজ্ঞাও রয়েছে। নিষেধাজ্ঞার কারণ যে নিউজার্সিতে ১৯ জুলাই ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে মারামারি, সেটা তো সবারই জানা। তাতে করে নতুন প্রীতি ম্যাচের দল ঘোষণায় আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনিকে অনেক চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ফিফা আন্তর্জাতিক বিরতিতে আর্জেন্টিনার ম্যাচ কবে, প্রতিপক্ষ কারা সব এখনো অজানা। দলে চমক হিসেবে কারা থাকছেন, তা নিয়ে চলছে নানা আলোচনা। স্কালোনি সাধারণত এক সপ্তাহ আগে দল ঘোষণা করেন। তবে মেসি-পরবর্তী আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচের আগে ২০ দিনের মতো সময় বাকি। আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টসের গতকালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, অ্যাস্টন ভিলার এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া, রোমার লিওনার্দো বালের্দি, লোবার স্ট্রাইকার সান্তি কাস্ত্রো ডাক পেতে পারেন। পাশাপাশি দেশটির রিভার প্লেট ক্লাবের কয়েকজন খেলোয়াড় নতুন তালিকায় আসতে পারেন।
১০ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় থাকা লেয়ান্দ্রো পারেদেস, ৭ ম্যাচের নিষেধাজ্ঞায় থাকা নাউয়েল মলিনা, এক ম্যাচ নিষেধাজ্ঞায় থাকা থিয়াগো আলমাদা—এই তিন ফুটবলারকে শিগগিরই পাচ্ছে না আর্জেন্টিনা। স্কালোনি চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে যে প্রাথমিক দল দেন, সেটা অনেক সময় আগেভাগে ফাঁস হলেও এবার তা হয়নি। আর বালের্দি গত বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে থাকলেও চোটে পড়ায় তখন খেলতে পারেননি। তাঁর পরিবর্তে বিশ্বকাপে খেলেছিলেন মার্কোস সেনেসি। মেসি পরবর্তী আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচের দলে বাজপাখি নামে পরিচিত এমিলিয়ানো মার্তিনেস, রদ্রিগো দি পলের মতো তারকারা থাকছেন বলে টিওয়াইসি স্পোর্টসের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।
স্কালোনিকে নিয়েও আর্জেন্টিনার চিন্তা কম নয়। গত ১৯ জুলাই স্পেনের কাছে ১-০ গোলে বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর তিনি জানিয়েছিলেন, এ বছরের ডিসেম্বরে চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে সবকিছু ভেবে দেখবেন। চুক্তি নবায়ন নিয়েও কিছু জানা যায়নি। এদিকে আর্জেন্টিনার স্থানীয় এক সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী ও আর্জেন্টিনার সহকারী কোচ ওয়ালতার স্যামুয়েল জাতীয় দলের দায়িত্ব ছেড়েছেন। আর নতুন যুগ আলবিসেলেস্তেরা শুরু করতে যাচ্ছে ক্রিস্তিয়ান রোমেরোর নেতৃত্বে।
২০১৮ বিশ্বকাপ শেষে আর্জেন্টিনা দলের দায়িত্ব পেয়েছিলেন স্কালোনি। প্রথমে তাঁর নিয়োগ নিয়ে অনেকেই আপত্তি তুলেছিলেন। পরে স্কালোনির জাদুর ছোঁয়ায় একের পর এক শিরোপা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। ২০২১ কোপা আমেরিকা জিতে দীর্ঘ ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটায় আর্জেন্টিনা। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২২ ফিনালিসিমা ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জেতে আলবিসেলেস্তেরা। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে আর্জেন্টিনার ৩৬ বছরের অপেক্ষা ফুরানোর পাশাপাশি মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেন। মেসি-স্কালোনি জুটি আলবিসেলেস্তেদের হয়ে জিতেছে চার শিরোপা।
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