Ajker Patrika
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ঠাকুরগাঁও

ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত, আটক ২

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি
আপডেট : ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৮: ৫৯
ঠাকুরগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত, আটক ২
ফাইল ছবি

ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। এ সময় আরও দুজনকে আটক করেছে বিএসএফ।

নিহত ব্যক্তির নাম আশাদুল হক (৩৫)। তিনি পীরগঞ্জ উপজেলার ইন্দ্রাইল গ্রামের ওয়াজেদ আলীর ছেলে। আটক দুজন হলেন একই গ্রামের মুস্তাকিন (৩৮) ও উদা চন্দ্র রায় (৩৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পীরগঞ্জ উপজেলার বৈরচুনা সীমান্তের বিপরীতে ভারতের বসুদেবপুর বিএসএফ ক্যাম্প। বাংলাদেশের অংশে ৪২ বিজিবির বৈরচুনা বিওপি এবং ভারতের অংশে বিএসএফের ১২১ ব্যাটালিয়নের বসুদেবপুর ক্যাম্প দায়িত্ব পালন করছে।

গতকাল শনিবার গভীর রাতে ওই সীমান্ত দিয়ে তিন বাংলাদেশি ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। এ সময় বিএসএফ তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে আশাদুল হক নিহত হন। অপর দুজনকে আটক করে বিএসএফ।

আটক মুস্তাকিন ইন্দ্রাইল গ্রামের আহেদ আলীর ছেলে। আর উদা চন্দ্র রায় একই গ্রামের মনশা চন্দ্র রায়ের ছেলে।

আজ রোববার আশাদুল হকের মরদেহ ভারতীয় পুলিশ দেশটির একটি মর্গে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে।

ঘটনাটি সম্পর্কে জানতে চাইলে ঠাকুরগাঁওয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার খোদাদাত হোসেন বলেন, ‘হতাহতের বিষয়টি আমরা শুনেছি।’

দিনাজপুর ব্যাটালিয়নের (৪২ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ আল মঈন হাসান বলেন, ‘বিষয়টি আমরা দেখছি।’

বিষয়:

গুলিঠাকুরগাঁওনিহতবিএসএফবাংলাদেশিজেলার খবররংপুর বিভাগপীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও)
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