Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
গফরগাঁওয়ে বগি লাইনচ্যুত, ঢাকা-ময়মনসিংহ পথে ট্রেন চলাচল বন্ধ
বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে মালবাহী (পাথরবাহী) ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

আজ রোববার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার গোলাবাড়ী এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে এ ঘটনা ঘটে।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

আকতার হোসেন বলেন, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা মালবাহী (পাথরবাহী) ট্রেনটি কাওরাইদ ও মশাখালী রেলওয়ে স্টেশনের মাঝামাঝি গোলাবাড়ী এলাকায় পৌঁছালে একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। রিলিফ ট্রেন পৌঁছালে উদ্ধারকাজ শুরু হবে।

বিষয়:

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