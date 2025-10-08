যাত্রাবাড়ীর রসুলপুরে ৭ দিন ধরে নেই গ্যাস, চরম ভোগান্তি

জহিরুল আলম পিলু
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন দনিয়া এলাকার রসুলপুরে ৭ দিন ধরে শতাধিক বাড়িতে নেই গ্যাস। এই এলাকায় শিশু, বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষসহ কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। ফলে গ্যাস না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে তারা; বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুরা। এ ব্যাপারে তিতাস গ্যাস অফিসে অভিযোগ করেও কোনো কাজ হচ্ছে না।
রসুলপুরের ১০৩ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা জেসমিন জাহান বলেন, ‘টানা ৭ দিন ধরে চুলায় কোনো গ্যাস আসে না। ফলে আমাদের তিন সদস্যের পরিবারকে হোটেল থেকে কিনে খেতে হচ্ছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছি।’
এলাকার ৯৮ নম্বর বাড়ির আরেক বাসিন্দা মো. সেলিম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, ‘আমাদের পরিবারে ৪টি শিশু রয়েছে। টানা ৭ দিন চুলায় বিন্দু পরিমাণ গ্যাস না থাকায় খাওয়া-দাওয়ার চরম কষ্ট হচ্ছে। এইভাবে তিন বেলা হোটেল থেকে কিনে খাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না।’
ওই এলাকার বাসিন্দা তাহমিনা বেগম বলেন, ‘সারা বছর গ্যাসের সমস্যা থাকে। কিন্তু এবার টানা এক সপ্তাহ চুলায় গ্যাস নাই। জানি না আর কত দিন এ রকম ভোগান্তিতে থাকতে হবে।’
তাহমিনা বেগম আরও বলেন, ‘এর মধ্যে অনেকে লাকড়ির চুলায় রান্না করছেন। আমরা প্রতি মাসে নিয়মিত বিল পরিশোধ করেও গ্যাস পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে তিতাস গ্যাস অফিসে অভিযোগ করেছি, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।’
এ বিষয়ে তিতাস গ্যাসের ঢাকা মেট্রো রাজস্ব বিভাগ-১-এর উপমহাব্যবস্থাপক মো. গোলাম মোস্তফা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোটা এলাকায় কয়েক দিন ধরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিদেশ থেকে এলএনজি না আসায় আবাসিক এলাকায় গ্যাস-সংকট দেখা দিয়েছে।’ এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।
রাজধানীর যাত্রাবাড়ী থানাধীন দনিয়া এলাকার রসুলপুরে ৭ দিন ধরে শতাধিক বাড়িতে নেই গ্যাস। এই এলাকায় শিশু, বিভিন্ন বয়সী নারী-পুরুষসহ কয়েক হাজার মানুষের বসবাস। ফলে গ্যাস না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছে তারা; বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুরা। এ ব্যাপারে তিতাস গ্যাস অফিসে অভিযোগ করেও কোনো কাজ হচ্ছে না।
রসুলপুরের ১০৩ নম্বর বাড়ির বাসিন্দা জেসমিন জাহান বলেন, ‘টানা ৭ দিন ধরে চুলায় কোনো গ্যাস আসে না। ফলে আমাদের তিন সদস্যের পরিবারকে হোটেল থেকে কিনে খেতে হচ্ছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়েছি।’
এলাকার ৯৮ নম্বর বাড়ির আরেক বাসিন্দা মো. সেলিম ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, ‘আমাদের পরিবারে ৪টি শিশু রয়েছে। টানা ৭ দিন চুলায় বিন্দু পরিমাণ গ্যাস না থাকায় খাওয়া-দাওয়ার চরম কষ্ট হচ্ছে। এইভাবে তিন বেলা হোটেল থেকে কিনে খাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠছে না।’
ওই এলাকার বাসিন্দা তাহমিনা বেগম বলেন, ‘সারা বছর গ্যাসের সমস্যা থাকে। কিন্তু এবার টানা এক সপ্তাহ চুলায় গ্যাস নাই। জানি না আর কত দিন এ রকম ভোগান্তিতে থাকতে হবে।’
তাহমিনা বেগম আরও বলেন, ‘এর মধ্যে অনেকে লাকড়ির চুলায় রান্না করছেন। আমরা প্রতি মাসে নিয়মিত বিল পরিশোধ করেও গ্যাস পাচ্ছি না। এ ব্যাপারে তিতাস গ্যাস অফিসে অভিযোগ করেছি, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না।’
এ বিষয়ে তিতাস গ্যাসের ঢাকা মেট্রো রাজস্ব বিভাগ-১-এর উপমহাব্যবস্থাপক মো. গোলাম মোস্তফা আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোটা এলাকায় কয়েক দিন ধরে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিয়েছে। বিদেশ থেকে এলএনজি না আসায় আবাসিক এলাকায় গ্যাস-সংকট দেখা দিয়েছে।’ এই সমস্যা দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।
চেক প্রতারণার পৃথক তিন মামলায় সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার চক জয় কৃষ্ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ মহলকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে সমপরিমাণ টাকা ফেরতের অর্থদণ্ডও দেওয়া হয়েছে।৭ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনায় হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সদস্য মাওলানা সোহেল চৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনায় দায়ী চালককে গ্রেপ্তার ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে হাটহাজারী সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকাল ৭টা থেকে বেলা সোয়া ১১টা পর্যন্ত দারুল উলুম মাদ্রাসার সামনে, বাসস্ট্যান্ড...৯ মিনিট আগে
খাগড়াছড়িতে পরিত্যক্ত দোকানঘরের ভেতর থেকে একটি টিয়ার গ্রেনেড উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার শহরের মধুপুর বাজার থেকে গ্রেনেডটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় এক ব্যক্তি দোকানঘরের ভেতরে ঘাসের মধ্যে সন্দেহজনক একটি বস্তু দেখতে পান। কাছে গিয়ে তিনি দেখতে পান, সেটি গ্রেনেডের মতো দেখতে।২৮ মিনিট আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলায় সীমান্তবর্তী এলাকায় সন্ধ্যা হলেই খাবারের সন্ধানে ফসলের ক্ষেতে চলে আসছে ৩০-৩৫টি বন্য হাতি। গত কয়েক দিনে বন্য হাতির পালের তাণ্ডবে উপজেলার পশ্চিম সমশ্চুড়া এলাকায় পাহাড়ের ঢালে ১৭ জন কৃষকের প্রায় ৮ একর ৪০ শতক আমন খেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষায়...৩১ মিনিট আগে