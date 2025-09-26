যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজকে। গত বুধবার ইমিগ্রেশন থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার রাতে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) এক পদস্থ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০১ সালের নির্বাচনে গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া) আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সোহেল তাজ। ২০০৮ সালে একই আসনে আবারও নির্বাচিত হয়ে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন তিনি। তবে ওই বছরের ৩১ মে ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।
পরবর্তী সময় ২০১২ সালের ২৩ এপ্রিল সংসদ সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। তবে প্রক্রিয়াগত কারণে তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ না হওয়ায় ৭ জুলাই পুনরায় পদত্যাগপত্র জমা দিলে সেটি গৃহীত হয়। সে সময় তিনি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর কাজে ‘বাধা সৃষ্টি’ করা হচ্ছে এবং তাঁর ‘নির্দেশনা অমান্য’ করা হচ্ছে। এসব কারণেই তিনি রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন।
এর পর থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে লাইফস্টাইল-বিষয়ক রিয়্যালিটি শো ‘হটলাইন কমান্ডো’ সম্প্রচারের ঘোষণাতেও আলোচনায় আসেন।
এর আগে গত ১৭ জুলাই বড় বোন শারমিন আহমদকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সোহেল তাজ। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেই এ সাক্ষাৎ হয়।
যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজকে। গত বুধবার ইমিগ্রেশন থেকে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আজ শুক্রবার রাতে পুলিশের বিশেষ শাখার (এসবি) এক পদস্থ কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০০১ সালের নির্বাচনে গাজীপুর-৪ (কাপাসিয়া) আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সোহেল তাজ। ২০০৮ সালে একই আসনে আবারও নির্বাচিত হয়ে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন তিনি। তবে ওই বছরের ৩১ মে ‘ব্যক্তিগত কারণ’ দেখিয়ে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন।
পরবর্তী সময় ২০১২ সালের ২৩ এপ্রিল সংসদ সদস্য পদ থেকেও পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। তবে প্রক্রিয়াগত কারণে তা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ না হওয়ায় ৭ জুলাই পুনরায় পদত্যাগপত্র জমা দিলে সেটি গৃহীত হয়। সে সময় তিনি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর কাজে ‘বাধা সৃষ্টি’ করা হচ্ছে এবং তাঁর ‘নির্দেশনা অমান্য’ করা হচ্ছে। এসব কারণেই তিনি রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন।
এর পর থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে মতামত দিয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। সাম্প্রতিক সময়ে একটি বেসরকারি টেলিভিশনে লাইফস্টাইল-বিষয়ক রিয়্যালিটি শো ‘হটলাইন কমান্ডো’ সম্প্রচারের ঘোষণাতেও আলোচনায় আসেন।
এর আগে গত ১৭ জুলাই বড় বোন শারমিন আহমদকে নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সোহেল তাজ। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতেই এ সাক্ষাৎ হয়।
নাটকের শুটিংয়ের কথা বলে এক মডেলকে গাজীপুরের শ্রীপুরে রিসোর্টে আটকে রেখে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে থানায় মামলা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীপুর থানায় নিজে বাদী হয়ে মামলাটি করেন ভুক্তভোগী। মামলায় নাটকের পরিচালকসহ তিনজনকে আসামি করা হয়েছে। তবে পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।১৩ মিনিট আগে
বক্তারা অধ্যক্ষের ওপর হামলাকে ন্যক্কারজনক ও শিক্ষকসমাজের মর্যাদাহানিকর হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁরা ঘটনায় জড়িত ধেরুয়া কড়েহা সরকারি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক মো. আনোয়ার হোসেনসহ অন্যদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আলটিমেটাম দেন।১ ঘণ্টা আগে
অনুষ্ঠানের শুরুতে মাজার ভাঙা, সংস্কৃতিতে আঘাত ও মানুষের ওপর অত্যাচারকারীদের প্রতি ঘৃণা জানানো হয়। আর সম্প্রতি তারাকান্দার হালিম উদ্দিন আকন্দকে যেভাবে ধরে জোর করে চুল কেটে দেয়, তার প্রতীকী প্রতিবাদ হিসেবে আয়োজক কবি শামীম আশরাফের চুলও কেটে দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
উপ-উপাচার্যসহ শিক্ষক লাঞ্ছিতের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের প্রার্থিতা অযোগ্য ও স্থায়ী বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছে ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউট্যাব)।৩ ঘণ্টা আগে