সিরাজদিখানে আবাসন কোম্পানির কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে গুলি দুর্বৃত্তদের

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে আজ বুধবার গুলিবিদ্ধ জুনায়েদ সরদারকে তাঁর সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যান। ছবি: আজকের পত্রিকা
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে আজ বুধবার গুলিবিদ্ধ জুনায়েদ সরদারকে তাঁর সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যান। ছবি: আজকের পত্রিকা

মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে বিক্রমপুর মডেল টাউন নামের একটি আবাসন কোম্পানির কর্মকর্তাকে প্রকাশ্যে গুলি করে পালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরবিশ্বনাথ গ্রামের নেপালের সেতুর ওপর এ ঘটনা ঘটে।

আহত যুবকের নাম জুনায়েদ সরদার (২৩)। তিনি আবাসন কোম্পানিটির সুপারভাইজার হিসেবে রয়েছেন। জুনায়েদ লৌহজং উপজেলার হলদিয়া ইউনিয়নের ছাপরি মসজিদ এলাকার জুয়েল সরদারের ছেলে। তিনি ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার হাসনাবাদ এলাকায় একটি ভাড়া বাসায় থাকেন।

পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো জুনায়েদ তাঁর কর্মস্থল বিক্রমপুর মডেল টাউনের অফিসে যাচ্ছিলেন। বেলা ১১টার দিকে অফিস থেকে প্রায় ৩০০ গজ দূরে চরবিশ্বনাথ গ্রামের নেপালের সেতুতে পৌঁছালে তিন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে তাঁকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি চালায়।

গুলিগুলোর মধ্যে দুটি তাঁর ডান পায়ের গোড়ালির বাঁ পাশে এবং একটি কোমরে লাগে। জুনায়েদের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। ততক্ষণে হামলাকারীরা দ্রুত মোটরসাইকেলে সিরাজদিখানের দিকে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে নিমতলা, পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শী এক ভ্যানচালক নাম ও পরিচয় গোপন রাখার শর্তে বলেন, ‘আমি সেতুতে আমার মালবাহী ভ্যান ওঠাতে পারছিলাম না। তখন পেছন থেকে এসে এক ব্যক্তি ভ্যানটিকে ধাক্কা দিয়ে সেতুতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। হঠাৎ একটি মোটরসাইকেল এসে ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি ছোড়ে। আমার ভ্যানের সামনের অংশ দিয়ে একটি গুলি লাগে, অল্পের জন্য বেঁচে যাই। কিন্তু ওই ব্যক্তির শরীরে গুলি লাগে। পরে এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে নিমতলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার পরপরই আমি ওই এলাকা থেকে চলে আসি।’

বিক্রমপুর মডেল টাউনের সহকারী নির্বাহী কর্মকর্তা (এক্সিকিউটিভ অফিসার) সোহাগ হোসেন বলেন, ‘সকালে অফিসে থাকার সময় এলাকাবাসীর মাধ্যমে জানতে পারি, আমাদের সুপারভাইজারকে সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে। তাঁকে প্রথমে নিমতলা আইডিয়াল হাসপাতালে নেওয়া হয়, পরে মিটফোর্ড হাসপাতাল হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।’

সোহাগ হোসেন আরও বলেন, ‘আমাদের ধারণা, ঢাকা থেকে বাসে জুনায়েদ আসার সময়ই তাঁকে অনুসরণ করা হয়। তিনি বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে তিনটি গুলি করা হয়। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে দাবি জানাচ্ছি, সঠিক তদন্ত করে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হোক।’

বিক্রমপুর মডেল টাউনের উপমহাপরিচালক রনি গাজী বলেন, ‘আমাদের সুপারভাইজার জুনায়েদের কোমরে ও পায়ে দুটি গুলি লেগেছে। বর্তমানে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়েছে এবং তিনি অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগতভাবে কারও সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তবে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আরও পরিচালক আছেন, তাঁদের কারও সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল কি না, তা বিষয়টি তদন্ত করে জানা যাবে।’

সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবু বকর সিদ্দিক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। যতটুকু জানি, জুনায়েদ সরদার নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। কোমরে একটি এবং পায়ে দুটি গুলি লেগেছে। ওই কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এ ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা তদন্ত করছি। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

গুলিমুন্সিগঞ্জঢাকা বিভাগঢামেকসিরাজদিখানহাসপাতালদুর্বৃত্তজেলার খবর
