বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয় ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা
বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয় ভাঙচুর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে ঘরটির মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে। আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে অফিসে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র তছনছ করা হয়। এ বিষয়ে আজই সংগঠনটির পক্ষ থেকে কোতোয়ালি মডেল থানায় অভিযোগ দেওয়া হয়।

পার্টির সভাপতি অধ্যাপক নজরুল হক নীলু জানান, ফকিরবাড়ি সড়কে টিনশেড ঘরে প্রায় ৪০ বছর ধরে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয় পরিচালিত হচ্ছে। আওয়ামী লীগের পতনের পর ঘরের মালিক ও মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক নিজামুল ইসলাম নিজাম আত্মগোপন করেন। এরপরে বিভিন্ন বিকাশ নম্বরে ভাড়া পরিশোধ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনো রসিদ না পাওয়ায় গত মাসে ভাড়া দেননি। এটাকে অজুহাত দেখিয়ে নিজামের ছেলে তনিম আজ ভোরে অজ্ঞাতনামা যুবকদের দিয়ে পার্টি কার্যালয় তছনছ করেন। হামলাকারীরা অফিসের চেয়ার-টেবিল ও সিলিং ফ্যান নিয়ে গেছেন।

জেলা ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য ও মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হক ফিরোজ বলেন, ওয়ার্কার্স পার্টির এই কার্যালয় শুধু একটি অফিস নয়, এটি আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাস বহন করে। এ ধরনের হামলা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী।

যুবলীগ নেতা নিজাম আত্মগোপনে থাকায় এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য জানা যায়নি। তবে কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দিয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

অভিযোগভাঙচুরবরিশাল বিভাগহামলাজেলার খবর
