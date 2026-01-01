বরিশালে নতুন বই পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশালে বছরের প্রথম দিনই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়েছে। উৎসবের আমেজ না থাকলেও বইয়ের ঘ্রাণে শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে আনন্দের ঝিলিক দেখা গেছে। বছরের প্রথম দিন শিশুরা বই পাওয়ায় অভিভাবকেরাও সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।
আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ১০টা থেকে কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ শুরু হয়।
শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, পছন্দের বিষয়ের বইটি প্রথম পড়বে। এই তালিকায় কারোর ক্ষেত্রে বাংলা কেউবা গণিত আবার কেউ বলেছে পছন্দের বিজ্ঞান বই প্রথমে খুলে দেখবে। বরিশাল জিলা স্কুলের ছাত্র আ. রহমান জানায়, সে বড় হয়ে বিজ্ঞানী হতে চায়। তাই বিজ্ঞান বইটি পড়ার ইচ্ছা সবার আগে।
বরিশাল জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম জানান, বছরের শুরুতেই বই পাওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দের। তাঁর বিদ্যালয়ে নতুন বইয়ের ঘাটতি নেই।
প্রসঙ্গত, বরিশাল জেলায় ১ হাজার ৭২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১ লাখ ৬৭ হাজার ২০৮টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে ১১ লাখ ৬৪ হাজার ৬০০টি নতুন বই পৌঁছেছে। বিভাগে মাধ্যমিক স্তরে ৬৯ লাখ ৬১ হাজার ৯৩০টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে পৌঁছেছে ৪৭ লাখ ১০ হাজার ৫০৩টি। এ ছাড়া কারিগরি ট্রেড, দাখিল, ভোকেশনালসহ অন্যান্য স্তরের মোট চাহিদা ১ কোটি ৩৮ লাখ ৭০ হাজার ৬৪৬টি; পৌঁছেছে ১ কোটি ১৮ হাজার ৪৭৭টি। মোট বইয়ের ৭৩ দশমিক ২৩ শতাংশ নতুন বই পৌঁছেছে।
