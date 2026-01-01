Ajker Patrika

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেয় জেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা
স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেয় জেলা প্রশাসন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের (১ নম্বর খাস খতিয়ান) একটি জমি বরাদ্দ দিয়েছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (সিসিসি) কর্তৃপক্ষ। বরাদ্দ পাওয়া ব্যক্তি ওই জমিতে নির্মাণ করেন দোকান। বিষয়টি জানতে পেরে গতকাল বুধবার সেই স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেয় জেলা প্রশাসন।

বরাদ্দ-সংক্রান্ত কাগজপত্র থেকে জানা গেছে, নগরের নন্দনকানন টিঅ্যান্ডটি অফিসের বাইরে এস আলম বাস কাউন্টারের সামনের ১২০ ফুট জমি বরাদ্দ দেয় সিটি করপোরেশনের রাজস্ব বিভাগ। এ জন্য নেওয়া হয় এককালীন ২ লাখ টাকা। সেই সঙ্গে প্রতি মাসে ভাড়া নির্ধারণ করা হয় ৪ হাজার টাকা। করপোরেশনের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এস এস সরওয়ার কামাল বরাদ্দপত্রে সই করেছেন। বরাদ্দ পাওয়া ব্যক্তি স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার তথ্য পাওয়া গেলেও কেউ তার নাম বলতে চাননি।

চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনের তহশিলদার মো. শাহাদাত বলেন, ‘নগরের নন্দনকানন টিঅ্যান্ডটি অফিসের বাইরে এস আলম বাস কাউন্টারের সামনের জায়গা জেলা প্রশাসনের। সেই জায়গা সিটি করপোরেশন বরাদ্দ দিয়েছে একজনকে। বরাদ্দপ্রাপ্ত ব্যক্তি দোকানঘর নির্মাণের সময় আমরা বাধা দিলে তাঁরা শুনতে চাননি। পরে গত বুধবার জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোনিয়া হকের উপস্থিতিতে ওই স্থাপনা ভেঙে দেওয়া হয়।’

এ বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (সিসিসি) প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা এস এস সরওয়ার কামাল বলেন, ‘সিটির রাস্তাগুলো করপোরেশনের। ওই হিসেবে আমরা রাস্তার পাশে এই ১২০ ফুটের ছোট্ট জায়গাটি বরাদ্দ দিয়েছিলাম। বিষয়টি আমরা আরও যাচাই বাছাই করে দেখছি।’

উচ্ছেদের বিষয়ে প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোনিয়া হক বলেন, জায়গাটি যেহেতু জেলা প্রশাসনের, তাই নিয়মতান্ত্রিকভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনজেলা প্রশাসকপ্রশাসনচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

বরিশালে নতুন বই পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

বরিশালে নতুন বই পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন