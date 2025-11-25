Ajker Patrika

ইন্টারনেট সেবাকর্মী কাজ করছিলেন বিদ্যুতের খুঁটিতে উঠে, বিদ্যুতেই গেল প্রাণ

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ২৫
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর নিউ ইস্কাটনে বিদ্যুতের খুঁটিতে মই লাগিয়ে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে আনোয়ার হোসেন নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

ইন্টারনেট সেবাকর্মী আনোয়ার হোসেন (৫৫) রেডডাটা নামের এক ইন্টারনেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন। বাড়ি বরিশাল জেলার কোতোয়ালির দক্ষিণ গড়াপুর গ্রামে। ঢাকায় মোহাম্মদপুরে পরিবারের সঙ্গে থাকতেন তিনি।

ঘটনা সম্পর্কে আনোয়ারের সহকর্মী মো. নাঈম জানান, নিউ ইস্কাটন রোডে বিদ্যুতের খুঁটিতে মই লাগিয়ে ইন্টারনেট লাইনে কাজ করার সময় হঠাৎ বিদ্যুতের তারের সঙ্গে সংস্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে মই থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন আনোয়ার। পরে সহকর্মীরা উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ইন্টারনেট সেবাকর্মীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

বিদ্যুতায়িতইন্টারনেটবিদ্যুৎমৃত্যুঢাকা বিভাগঢাকাজেলার খবরকর্মীসেবা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

বগুড়ায় বিছানায় দুই শিশুসন্তানের রক্তাক্ত লাশ, গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলছিল মা

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

৩৩৫ কোটি রুপির সাম্রাজ্য রেখে গেলেন ধর্মেন্দ্র

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

ঘুমের মধ্যে শরীরে পারদ প্রবেশ করান স্বামী, মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর জবানবন্দি

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

বিদেশি কোম্পানির হাতে চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল, হাইকোর্টের রায় ৪ ডিসেম্বর

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে: কাস্টমস কর্মকর্তা আলী রেজার বিচার শুরু

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

১৫ কর্মী নেবে ট্রান্সকম ইলেকট্রনিকস, আবেদন অনলাইনে

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক

সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ মাতালো ব্যান্ড অমূলোক