দুর্গাপূজায় প্রশাসনকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান ডাকসু ভিপি সাদিকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে দুর্গাপূজার সার্বিক আয়োজন ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ডাকসু ভিপি সাদিক কায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্গাপূজায় সারাদেশে প্রশাসনকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক কায়েম। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে দুর্গাপূজার সার্বিক আয়োজন ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।

আবু সাদিক কায়েম বলেন, ‘সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রশাসনকে সারাদেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। একইসাথে সারাদেশের শিক্ষার্থীদের দুর্গাপূজার নিরাপত্তা বিষয়ে সজাগ থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।’

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক সানজিদা আহমেদ তন্বী এবং কার্যনির্বাহী সদস্য সর্ব মিত্র।

পরিদর্শন শেষে হল পূজা কমিটির সভাপতি ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবাশীষ পাল, হল সংসদের এজিএস দ্বীপজয় সরকার দীপ্ত, সমাজসেবা সম্পাদক রাম প্রসাদ সাহাসহ সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

