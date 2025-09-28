দুর্গাপূজায় প্রশাসনকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান ডাকসু ভিপি সাদিকের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্গাপূজায় সারাদেশে প্রশাসনকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) ভিপি আবু সাদিক কায়েম। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে দুর্গাপূজার সার্বিক আয়োজন ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি এসব কথা বলেন।
আবু সাদিক কায়েম বলেন, ‘সনাতন ধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন ও প্রশাসনকে সারাদেশে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছি। একইসাথে সারাদেশের শিক্ষার্থীদের দুর্গাপূজার নিরাপত্তা বিষয়ে সজাগ থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি।’
পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক সানজিদা আহমেদ তন্বী এবং কার্যনির্বাহী সদস্য সর্ব মিত্র।
পরিদর্শন শেষে হল পূজা কমিটির সভাপতি ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক দেবাশীষ পাল, হল সংসদের এজিএস দ্বীপজয় সরকার দীপ্ত, সমাজসেবা সম্পাদক রাম প্রসাদ সাহাসহ সংশ্লিষ্টদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
