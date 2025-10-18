Ajker Patrika
শাহজালাল বিমানবন্দরে আগুন: ঢাকার একাধিক ফ্লাইট নামল চট্টগ্রাম ও কলকাতায়

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০৩
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লেগেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বিমানবন্দরের রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। এতে ঢাকাগামী বেশ কিছু আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটের সময়সূচিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালকের মুখপাত্র স্কোয়াড্রন লিডার মো. মাহমুদুল হাসান মাসুদ জানান, অগ্নিকাণ্ডের কারণে বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট চলাচল সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।

আজ শনিবার (১৮ অক্টোবর) বেলা ২টা ১৫ মিনিটের দিকে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ এলাকায় হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানবন্দর ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা শুরু করে।

ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুরগামী বাটিক এয়ারের ওডি-১৬৩ ফ্লাইট এবং ঢাকা থেকে মুম্বাইগামী ইনডিগোর ৬ ই-১১১৬ ফ্লাইট ট্যাক্সিওয়েতে অপেক্ষমাণ রয়েছে। এদিকে ব্যাংকক থেকে ঢাকায় আসা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ফ্লাইটটি চট্টগ্রামে অবতরণ করেছে। দিল্লি থেকে ঢাকাগামী ইনডিগোর একটি ফ্লাইট অবতরণ করেছে কলকাতায়।

একইভাবে শারজাহ থেকে ঢাকাগামী এয়ার এরাবিয়ার বিমানটি অবতরণ করেছে চট্টগ্রামে, আর হংকং থেকে আসা ক্যাথে প্যাসিফিকের ফ্লাইটটি আকাশে ঘুরছে অবতরণের অনুমতির অপেক্ষায়।

এ ছাড়া, সৈয়দপুর থেকে ঢাকাগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট এবং চট্টগ্রাম থেকে ঢাকামুখী ইউএস-বাংলার একটি ফ্লাইট ঢাকায় অবতরণ করতে না পেরে চট্টগ্রামেই ফিরে গেছে।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সব সংস্থা একযোগে কাজ করছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ফ্লাইট চলাচল স্বাভাবিক করা হবে। আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

