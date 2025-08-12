Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা

সাগর-রুনি হত্যা: এবার তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি। ফাইল ছবি
সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি। ফাইল ছবি

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করতে তদন্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মিনহাজুর রহমান এই নির্দেশ দেন বলে আজ মামলার নথি থেকে জানা গেছে।

আদালত আদেশে বলেছেন, এই মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ রয়েছে। তাই তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন আগামী ধার্য তারিখ, অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর তদন্ত কর্মকর্তাকে আদালতে সশরীর হাজির হয়ে দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হলো।

গতকাল ১২০ বারের মতো মামলার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ পিছিয়ে আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর নতুন তারিখ ধার্য করা হয় বলে নিশ্চিত করে আদালতের শেরেবাংলা নগরের সাধারণ নিবন্ধন কার্যালয়।

গত বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর সাগর-রুনি হত্যা মামলার তদন্তের দায়িত্ব থেকে র‍্যাবকে সরিয়ে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) দায়িত্ব দেন হাইকোর্ট। এরপর নতুন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয় এই মামলায়। পিবিআইয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আজিজুল হক বর্তমানে মামলাটি তদন্ত করছেন।

২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙা টেলিভিশনের তৎকালীন বার্তা সম্পাদক গোলাম মোস্তফা সরওয়ার ওরফে সাগর সরওয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুন নাহার ওরফে মেহেরুন রুনি রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারে নিজ বাসায় খুন হন।

এই ঘটনায় রুনির ভাই নওশের আলম রোমান শেরেবাংলা নগর থানায় মামলা করেন। শেরেবাংলা নগর থানা-পুলিশ প্রথমে মামলাটি তদন্ত করে। তারা চার দিনে কোনো রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে না পারায় মামলার তদন্ত পরে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশে (ডিবি) হস্তান্তর করা হয়। দুই মাসের বেশি সময় তদন্ত করে ডিবি পুলিশ। কিন্তু তারাও রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয়।

পরে হাইকোর্টের নির্দেশে ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল র‍্যাব তদন্তভার গ্রহণ করে। ৯ বছরের বেশি সময় ধরে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে পারেনি কোনো সংস্থা।

বিষয়:

ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগহাইকোর্টসাগর-রুনিজেলার খবরপ্রতিবেদন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সিন্ধু পানিবণ্টন নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় পাকিস্তানের বড় জয়: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

পাঁচ শ্রেণির করদাতার অনলাইনে রিটার্ন না দিলেও চলবে

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টর্চার সেলে নির্যাতন, ময়মনসিংহে ছাত্রদল নেতাসহ গ্রেপ্তার ৩

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টেলিটক এখন গলার কাঁটা পর্যায়ে চলে এসেছে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

যুক্তরাজ্যে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের সম্পত্তি বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু

সম্পর্কিত

ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস থেকে ২ কোটি টাকার আইস উদ্ধার, আটক দুজন

ডুমুরিয়ায় যাত্রীবাহী বাস থেকে ২ কোটি টাকার আইস উদ্ধার, আটক দুজন

সাধারণ সম্পাদককে মুখ বেঁধে নির্যাতন, সভাপতি বহিষ্কার

সাধারণ সম্পাদককে মুখ বেঁধে নির্যাতন, সভাপতি বহিষ্কার

বিপৎসীমার ওপরে বইছে তিস্তা, লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

বিপৎসীমার ওপরে বইছে তিস্তা, লালমনিরহাটের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে বরিশালে দুই স্থানে সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি

স্বাস্থ্য খাতের সংস্কারের দাবিতে বরিশালে দুই স্থানে সড়ক অবরোধ, ভোগান্তি