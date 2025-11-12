আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করা বাসে আগুন

সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ভোর পৌনে ৫টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন লোক এসে বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের ভেতরের সব পুড়ে যায়।
গাড়ির চালক সাত্তার বলেন, ‘আমি গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাসে আগুন দেখে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে যাই। বাস থেকে নেমে দেখি চারজন লোক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা হেলমেট পরা ছিল। তাদের দেখে যখন আমি চিল্লানি শুরু করে দিছি। তখন তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। বাস থেকে নামার সময় আমি পায়ে আঘাত পাই।’
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব বলেন, ‘খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। তবে আমরা হতাহতের কোনো খবর পাইনি।’
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, ভোরে খবর পেয়ে তিনিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ভোর পৌনে ৫টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন লোক এসে বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের ভেতরের সব পুড়ে যায়।
গাড়ির চালক সাত্তার বলেন, ‘আমি গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাসে আগুন দেখে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে যাই। বাস থেকে নেমে দেখি চারজন লোক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা হেলমেট পরা ছিল। তাদের দেখে যখন আমি চিল্লানি শুরু করে দিছি। তখন তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। বাস থেকে নামার সময় আমি পায়ে আঘাত পাই।’
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব বলেন, ‘খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। তবে আমরা হতাহতের কোনো খবর পাইনি।’
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, ভোরে খবর পেয়ে তিনিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
সাভার (ঢাকা) প্রতিনিধি
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ভোর পৌনে ৫টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন লোক এসে বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের ভেতরের সব পুড়ে যায়।
গাড়ির চালক সাত্তার বলেন, ‘আমি গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাসে আগুন দেখে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে যাই। বাস থেকে নেমে দেখি চারজন লোক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা হেলমেট পরা ছিল। তাদের দেখে যখন আমি চিল্লানি শুরু করে দিছি। তখন তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। বাস থেকে নামার সময় আমি পায়ে আঘাত পাই।’
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব বলেন, ‘খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। তবে আমরা হতাহতের কোনো খবর পাইনি।’
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, ভোরে খবর পেয়ে তিনিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন জানায়, ভোর পৌনে ৫টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে দুজন লোক এসে বাসে আগুন ধরিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন ফায়ার সার্ভিসে ফোন দিলে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে বাসের ভেতরের সব পুড়ে যায়।
গাড়ির চালক সাত্তার বলেন, ‘আমি গাড়ির ভেতরে ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ বাসে আগুন দেখে জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নেমে যাই। বাস থেকে নেমে দেখি চারজন লোক দুটি মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা হেলমেট পরা ছিল। তাদের দেখে যখন আমি চিল্লানি শুরু করে দিছি। তখন তারা ফাঁকা গুলি ছুড়ে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে পালিয়ে যায়। বাস থেকে নামার সময় আমি পায়ে আঘাত পাই।’
ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার প্রণব বলেন, ‘খবর পেয়ে ডিইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। তবে আমরা হতাহতের কোনো খবর পাইনি।’
এ বিষয়ে আশুলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হান্নান জানান, ভোরে খবর পেয়ে তিনিসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে।
ফুটবল খেলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। নিহত শিক্ষার্থীর নাম বিজয় দত্ত (২৯)। তিনি মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের ছাত্র ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।৩৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন রতন (৩০) এবং তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে নূরিয়া খাতুন। এই ঘটনায় রতনের শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের আমিরখাঁ কুড়া১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।২ ঘণ্টা আগে
কর্ণফুলী(চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ফুটবল খেলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। নিহত শিক্ষার্থীর নাম বিজয় দত্ত (২৯)। তিনি মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের ছাত্র ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. কামাল হোসেন।
নিহত বিজয় দত্তের বাড়ি আনোয়ারা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের পদ্মপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শিবু মহাজন।
গতকাল বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে মাঠে নামেন বিজয়। খেলার মাঝে হঠাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহপাঠীরা ভেবেছিলেন, হয়তো অতিরিক্ত গরম বা ক্লান্তির কারণে মাথা ঘুরে পড়েছেন তিনি। কোনো সাড়া না পেয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বিজয়কে মৃত ঘোষণা করেন।
চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘তার এভাবে চলে যাওয়া আমাদের অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। গতকাল সন্ধ্যার পর আমি খবর পাই, সে মাঠে খেলার সময় লুটিয়ে পড়ে এবং পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরিবার ও সহপাঠীরা। আমরা তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’
ফুটবল খেলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। নিহত শিক্ষার্থীর নাম বিজয় দত্ত (২৯)। তিনি মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের ছাত্র ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. কামাল হোসেন।
নিহত বিজয় দত্তের বাড়ি আনোয়ারা উপজেলার বারখাইন ইউনিয়নের পদ্মপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবার নাম শিবু মহাজন।
গতকাল বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে মাঠে নামেন বিজয়। খেলার মাঝে হঠাৎ তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। সহপাঠীরা ভেবেছিলেন, হয়তো অতিরিক্ত গরম বা ক্লান্তির কারণে মাথা ঘুরে পড়েছেন তিনি। কোনো সাড়া না পেয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বিজয়কে মৃত ঘোষণা করেন।
চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. কামাল হোসেন বলেন, ‘তার এভাবে চলে যাওয়া আমাদের অত্যন্ত মর্মাহত করেছে। গতকাল সন্ধ্যার পর আমি খবর পাই, সে মাঠে খেলার সময় লুটিয়ে পড়ে এবং পরে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। আকস্মিক মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পরিবার ও সহপাঠীরা। আমরা তার পরিবার ও প্রিয়জনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন রতন (৩০) এবং তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে নূরিয়া খাতুন। এই ঘটনায় রতনের শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের আমিরখাঁ কুড়া১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।২ ঘণ্টা আগে
হালুয়াঘাট (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন রতন (৩০) এবং তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে নুরিয়া খাতুন। এই ঘটনায় রতনের শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের আমিরখাঁ কুড়া এলাকার দুলাল মিয়ার বাড়িতে (শ্বশুরবাড়ি) এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। নিহত রতন পার্শ্ববর্তী শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বাঘবেড় ইউনিয়নের খিশাকুড়ি এলাকার আমির হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় ও থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যমে রতন ও জুলেখার বিয়ে হয়। তাঁদের একমাত্র মেয়ে নুরিয়া নানা দুলাল মিয়ার বাড়িতেই থাকত। রতন ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন এবং জুলেখা প্রায় দুই বছর দুবাইয়ে ছিলেন।
জানা যায়, সম্প্রতি জুলেখা ছুটিতে বাড়ি আসেন। রতন স্ত্রীকে বিদেশ যেতে বারণ করেন এবং গ্রামে থেকে সংসার শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জুলেখা ও তাঁর মা-বাবা এতে রাজি ছিলেন না। এ নিয়ে কয়েক দিন আগে রতন ও জুলেখার মধ্যে বাগ্বিতণ্ডাও হয়।
গত রাতে রতন ঢাকা থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। রাত ৩টার দিকে চিৎকার শুনে এলাকাবাসী এগিয়ে গেলে দেখেন, ঘরের মেঝেতে রতনের এবং বিছানায় মেয়ে নুরিয়ার গলাকাটা, রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ভোরবেলা পুলিশ বাবা-মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে।
এই ঘটনায় রতনের স্ত্রী জুলেখা খাতুনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন রতনের বৃদ্ধ মা। শোকে তাঁর আহাজারি যেন থামছেই না। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলে স্ত্রীকে বিদেশে যেতে বারণ করায় কৌশলে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ছেলে ও নাতনিকে গলা কেটে হত্যা করেছেন।
রতনের মা বলেন, ‘দুই দিন আগে ছেলে কইছিল বউরে বুজায়া বাড়িতে আনব। ঘর তুলবো, বাড়িতে থাকবো আর বিদেশ যাইতো দিবো না...আমার ছেলে ও নাতিনডারে ওর শ্বশুর-শাশুড়ি মিল্লা মাইরা ফালাইলো, আমি বিচার চাই।’
হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর ইসলাম হারুন বলেন, ঘটনাস্থল থেকে সুরতহাল শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন রতন (৩০) এবং তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে নুরিয়া খাতুন। এই ঘটনায় রতনের শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের আমিরখাঁ কুড়া এলাকার দুলাল মিয়ার বাড়িতে (শ্বশুরবাড়ি) এই নৃশংস ঘটনা ঘটে। নিহত রতন পার্শ্ববর্তী শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলার বাঘবেড় ইউনিয়নের খিশাকুড়ি এলাকার আমির হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় ও থানা-পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যমে রতন ও জুলেখার বিয়ে হয়। তাঁদের একমাত্র মেয়ে নুরিয়া নানা দুলাল মিয়ার বাড়িতেই থাকত। রতন ঢাকায় একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করতেন এবং জুলেখা প্রায় দুই বছর দুবাইয়ে ছিলেন।
জানা যায়, সম্প্রতি জুলেখা ছুটিতে বাড়ি আসেন। রতন স্ত্রীকে বিদেশ যেতে বারণ করেন এবং গ্রামে থেকে সংসার শুরু করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু জুলেখা ও তাঁর মা-বাবা এতে রাজি ছিলেন না। এ নিয়ে কয়েক দিন আগে রতন ও জুলেখার মধ্যে বাগ্বিতণ্ডাও হয়।
গত রাতে রতন ঢাকা থেকে শ্বশুরবাড়িতে আসেন। রাত ৩টার দিকে চিৎকার শুনে এলাকাবাসী এগিয়ে গেলে দেখেন, ঘরের মেঝেতে রতনের এবং বিছানায় মেয়ে নুরিয়ার গলাকাটা, রক্তাক্ত মরদেহ পড়ে আছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ভোরবেলা পুলিশ বাবা-মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে।
এই ঘটনায় রতনের স্ত্রী জুলেখা খাতুনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ছেলের মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসেন রতনের বৃদ্ধ মা। শোকে তাঁর আহাজারি যেন থামছেই না। তিনি অভিযোগ করেন, তাঁর ছেলে স্ত্রীকে বিদেশে যেতে বারণ করায় কৌশলে তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ি মিলে ছেলে ও নাতনিকে গলা কেটে হত্যা করেছেন।
রতনের মা বলেন, ‘দুই দিন আগে ছেলে কইছিল বউরে বুজায়া বাড়িতে আনব। ঘর তুলবো, বাড়িতে থাকবো আর বিদেশ যাইতো দিবো না...আমার ছেলে ও নাতিনডারে ওর শ্বশুর-শাশুড়ি মিল্লা মাইরা ফালাইলো, আমি বিচার চাই।’
হালুয়াঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর ইসলাম হারুন বলেন, ঘটনাস্থল থেকে সুরতহাল শেষে লাশ উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায়নি। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফুটবল খেলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। নিহত শিক্ষার্থীর নাম বিজয় দত্ত (২৯)। তিনি মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের ছাত্র ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।৩৯ মিনিট আগে
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।২ ঘণ্টা আগে
টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। অবরোধের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট ও যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগও দাবি করেন।
একই সময়ে টঙ্গী কলেজ গেট, এশিয়া পাম্প, গাজীপুরা এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় কয়েক শ নেতা-কর্মী নিয়ে বিক্ষোভ ও টায়ারে আগুন দেন টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি ও গাজীপুর-৬ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. হাফিজুর রহমান, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম পাপ্পু সরকার, আরিফ হোসেন হাওলাদার, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির আহমেদ, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলামসহ বিএনপি ও জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।
বক্তারা বলেন, ‘টঙ্গী, গাছা ও পুবাইলের একাংশ নিয়ে গাজীপুর-৬ আসন গঠন করা হয়। আদালতের নির্দেশে আসনটি বাতিল করা হয়েছে। এই আসনের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এই আসন পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচি পালন করে যাব।’ সেই সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা।
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। অবরোধের কারণে মহাসড়কে তীব্র যানজট ও যাত্রীদের চরম ভোগান্তি হয়। এ সময় বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগও দাবি করেন।
একই সময়ে টঙ্গী কলেজ গেট, এশিয়া পাম্প, গাজীপুরা এলাকায় মহাসড়কে অবস্থান নিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ করা হয়। ফলে ভোগান্তিতে পড়ে মহাসড়কে চলাচলকারী যাত্রীরা।
টঙ্গীর স্টেশন রোড এলাকায় কয়েক শ নেতা-কর্মী নিয়ে বিক্ষোভ ও টায়ারে আগুন দেন টঙ্গী পূর্ব থানা বিএনপির সভাপতি ও গাজীপুর-৬ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী সরকার জাবেদ আহমেদ সুমন, টঙ্গীর কলেজ গেট এলাকায় বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান উদ্দিন সরকার, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের কার্যকরী সভাপতি সালাহ উদ্দিন সরকার, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী ড. হাফিজুর রহমান, গাজীপুর মহানগর বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম পাপ্পু সরকার, আরিফ হোসেন হাওলাদার, টঙ্গী পশ্চিম থানা বিএনপির আহ্বায়ক বশির আহমেদ, বিএনপি নেতা জসিম উদ্দিন বাট, টঙ্গী পূর্ব থানা জামায়াতের আমির নজরুল ইসলামসহ বিএনপি ও জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতারা।
বক্তারা বলেন, ‘টঙ্গী, গাছা ও পুবাইলের একাংশ নিয়ে গাজীপুর-৬ আসন গঠন করা হয়। আদালতের নির্দেশে আসনটি বাতিল করা হয়েছে। এই আসনের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের কথা চিন্তা করে এই আসন পুনর্বহালের দাবি জানাচ্ছি। আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার কর্মসূচি পালন করে যাব।’ সেই সঙ্গে হাইকোর্টের বিচারপতি শশাঙ্ক শেখর সরকারের পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা।
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফুটবল খেলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। নিহত শিক্ষার্থীর নাম বিজয় দত্ত (২৯)। তিনি মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের ছাত্র ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।৩৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন রতন (৩০) এবং তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে নূরিয়া খাতুন। এই ঘটনায় রতনের শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের আমিরখাঁ কুড়া১ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।২ ঘণ্টা আগে
রাজবাড়ী প্রতিনিধি
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
কৃষ্ণ হালদার জানান, ভোরে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীর চরকর্নেশনা এলাকায় জাল ফেলেন। পরে জাল তুলতেই দেখতে পান বড় একটি কাতল আটকা পড়েছে। সকালে দৌলতদিয়ার চকু মোল্লার আড়তে নিয়ে ওজন দিয়ে দেখেন ১৯ কেজি। পরে উন্মুক্ত নিলামে ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে ৫৩ হাজার ২০০ টাকায় মাছটি কিনে নেন মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ।
শাজাহান শেখ বলেন, ‘পদ্মা নদীর পানি কমার ফলে এখন মাঝেমধ্যে বড় আকৃতির রুই, কাতল, পাঙ্গাশসহ বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা পড়ছে। ভোরে ধরা পরা ১৯ কেজির কাতল মাছটি কুষ্টিয়ার এক ব্যবসায়ীর কাছে ২ হাজার ৯০০ টাকা কেজি দরে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।’
রাজবাড়ীর পদ্মায় জেলের জালে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বিক্রি হয়েছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কেজি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।
কৃষ্ণ হালদার জানান, ভোরে তিনি তাঁর দল নিয়ে পদ্মা নদীর চরকর্নেশনা এলাকায় জাল ফেলেন। পরে জাল তুলতেই দেখতে পান বড় একটি কাতল আটকা পড়েছে। সকালে দৌলতদিয়ার চকু মোল্লার আড়তে নিয়ে ওজন দিয়ে দেখেন ১৯ কেজি। পরে উন্মুক্ত নিলামে ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে ৫৩ হাজার ২০০ টাকায় মাছটি কিনে নেন মাছ ব্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ।
শাজাহান শেখ বলেন, ‘পদ্মা নদীর পানি কমার ফলে এখন মাঝেমধ্যে বড় আকৃতির রুই, কাতল, পাঙ্গাশসহ বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা পড়ছে। ভোরে ধরা পরা ১৯ কেজির কাতল মাছটি কুষ্টিয়ার এক ব্যবসায়ীর কাছে ২ হাজার ৯০০ টাকা কেজি দরে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।’
ঢাকা সাভারের আশুলিয়ায় সড়কের পাশে পার্কিং করে রাখা আলিফ পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় বাসের ভেতরে ঘুমিয়ে থাকা চালক আহত হয়েছেন। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) ভোর পৌনে ৫টার দিকে আশুলিয়ার সরকার মার্কেট এলাকায় নারী ও শিশু হাসপাতালের সামনে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ফুটবল খেলার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। নিহত শিক্ষার্থীর নাম বিজয় দত্ত (২৯)। তিনি মেকানিক্যাল টেকনোলজির ষষ্ঠ পর্বের ছাত্র ছিলেন। গতকাল মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মাঠে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।৩৯ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাবা ও মেয়ের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত ব্যক্তিরা হলেন রতন (৩০) এবং তাঁর সাত বছর বয়সী মেয়ে নূরিয়া খাতুন। এই ঘটনায় রতনের শ্বশুর-শাশুড়ির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে উপজেলার ভুবনকুড়া ইউনিয়নের আমিরখাঁ কুড়া১ ঘণ্টা আগে
গাজীপুর-৬ সংসদীয় আসনটি বহাল রাখার দাবিতে সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি, জামায়াতে ইসলামীসহ স্থানীয় সর্বদলীয় নেতা-কর্মীরা। আজ বুধবার (১২ নভেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের স্টেশন রোড এলাকায় টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়।১ ঘণ্টা আগে