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কাফরুলে পুলিশ কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ অক্টোবর ২০২৬, ১৭: ০২
কাফরুলে পুলিশ কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর কাফরুল থানা এলাকা থেকে কে এম মাহমুদুল হাসান (৪২) নামের এক পুলিশ কর্মকর্তার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি উপপরিদর্শক (এসআই) হিসেবে ভাষানটেক থানায় কর্মরত ছিলেন।

কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম আজ সোমবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল রোববার বিকেলে মিরপুরের আলোক হাসপাতাল থেকে মাহমুদুল হাসানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি মিরপুরের ১৩ নম্বর সেকশনে বসবাস করতেন। তাঁর গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধায়।

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, মাহমুদুল হাসান আত্মহত্যা করেছেন। ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা গেছে, বাসায় কেউ ছিল না এ সময় তিনি গলায় ফাঁস দেন। পরে পরিবারের সদস্যরা বাসায় ফিরে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। দ্রুত উদ্ধার করে আলোক হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পরে হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। আজ সোমবার তাঁর ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

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