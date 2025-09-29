Ajker Patrika
সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র: জাপা নেতা মামুনুর রশীদ ৬ দিনের রিমান্ডে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
কাজী মামুনুর রশীদ। ছবি: সংগৃহীত
কাজী মামুনুর রশীদ। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় পার্টির (জাপা) রওশন এরশাদপন্থী অংশের মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদকে গ্রেপ্তারের পর সরকার উৎখাতে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগসাজশে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে করা মামলায় ৬ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ ফারজানা হক রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

কাজী মামুনুর রশীদকে গতকাল রোববার রাতে রাজধানীর গুলশানে ওয়েস্টিন হোটেলের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। গ্রেপ্তারের বিষয়টি আজ দুপুরে নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে ডিএমপির ডিবিপ্রধান মো. শফিকুল ইসলাম জানান, তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মামলা রয়েছে।

মামুনুর রশীদকে আজ বিকেলে আদালতে হাজির করে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ১০ দিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করেন। রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন তাঁর পক্ষের আইনজীবীরা। শুনানি শেষে আদালত ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সন্ত্রাসবিরোধী আইনে করা এই মামলায় ইতিমধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক এনায়েত করিম চৌধুরী ও তাঁর সহযোগী গোলাম মোস্তফা আজাদকে গ্রেপ্তার করে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছিল।

মামুনুর রশীদের রিমান্ডের আবেদনে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, এই মামলার প্রধান আসামি এনায়েত করিম চৌধুরীর সঙ্গে মিলিতভাবে সরকার উৎখাতের লক্ষ্যে গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগের সঙ্গে কাজী মামুনুর রশীদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া গেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য উদ্ধার করা প্রয়োজন।

এর আগে কাজী মামুনুর রশীদ গত বছরের ৪ নভেম্বর ধর্ষণের অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পান।

বর্তমানে জাপার তিনটি অংশ। একটি অংশের চেয়ারম্যান প্রয়াত এরশাদের ভাই জি এম কাদের ও মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী, আরেকটি অংশের চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মহাসচিব এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার। অপর অংশের চেয়ারম্যান দলের প্রতিষ্ঠাতা এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ ও মহাসচিব কাজী মামুনুর রশীদ।

