মানিকগঞ্জে পৌরসভার ভাগাড় স্থানান্তরের দাবি শিক্ষার্থীদের

মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি
ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে মানববন্ধন করে শিক্ষার্থীরা। আজকের পত্রিকা
মানিকগঞ্জের মুলজানে আবাসিক এলাকা থেকে পৌরসভার ভাগাড় স্থানান্তরের দাবিতে মানববন্ধন করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় মুলজান এলাকায় ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা দ্রুত ভাগাড় স্থানান্তরের দাবি জানায়। এসময় এলাকার নানা বয়সী নারী-পুরুষও তাদের সঙ্গে মানবন্ধনে অংশগ্রহণ করে।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, প্রায় দশ বছর আগে গজারির বিলে নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে দুর্গন্ধ ছড়াবে না মুলজান এলাকার সহজ সরল মানুষদের এমন ভুল বুঝিয়ে আবাসিক এলাকার ভেতর ভাগাড় তৈরি করা হয়। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের কথা রাখেনি। এখন প্রতিদিন শহরের বাসাবাড়ির টনকে টন ময়লা আবর্জনা ভাগাড়ে এনে ফেলা হচ্ছে। এগুলোর দুর্গন্ধে এলাকায় থাকা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা ক্লাসে পড়ালেখা করতে পারছে না। ময়লার পঁচাগন্ধে মহাসড়ক দিয়ে চলাচল করাও কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। অনেকে গন্ধে অসুস্থ হয়ে পড়ছে।

বক্তারা আরো বলেন, এই এলাকা থেকে ভাগাড় সরিয়ে নিতে পৌর কর্তৃপক্ষকে বারবার বলা হলেও তারা কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আজকের পর যদি ভাগাড় না সরানো হয় তাহলে আমরা মহাসড়ক অবরোধ করতে বাধ্য হব।

বিষয়:

মানিকগঞ্জঢাকা জেলাঢাকা বিভাগপৌরসভাঢাকামানববন্ধন
