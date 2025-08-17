শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের শ্রীপুরে কারখানার দেয়াল ধসে মো. বেলাল হোসেন (৩৪) নামের এক গার্মেন্টস শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার বহেরারচালা গ্রামের তাকওয়া ফ্যাব্রিক্স কারখানার দেয়াল ধসে এই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে।
নিহত বেলাল নাটোর জেলার গুরুদাসপুর উপজেলার নৌপাড়া গ্রামের মো. গোলাম হোসেনের ছেলে। তিনি শ্রীপুরের বহেরারচালা গ্রামে ভাড়া থেকে তাকওয়া ফ্যাব্রিক্স কারখানাটিতে শ্রমিকের কাজ করতেন।
কারখানার শ্রমিক লিমন মিয়া বলেন, আজ সকাল আনুমানিক পৌনে ৮টার সময় ভারী বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টি একটু কমলে বেলাল সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে হেঁটে যাচ্ছিলেন। এ সময় ভারী বৃষ্টিতে কারখানার সীমানা প্রাচীর ধসে তাঁর ওপর পড়ে। এতে তিনি দেয়ালের নিচে চাপা পড়েন। পরবর্তীকালে তাঁকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হয় কারখানার লোকজন। পথে অবস্থার অবনতি হলে পাশের ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
তাকওয়া ফ্যাব্রিক্স কারখানার মানবসম্পদ কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, দেয়াল ধসে বেলাল হোসেন নামের এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরপর তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হলেও পথে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে বলেন, কারখানার দেয়াল ধসে এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশ উদ্ধারের জন্য পুলিশকে ভালুকা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠানো হয়েছে। স্বজনদের খবর দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন আছে।
