২ মাস পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরল মাইলস্টোনের ২ শিক্ষার্থী

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান বাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় দগ্ধ হওয়া আরও দুই শিক্ষার্থীকে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। ছাড়পত্র পাওয়া শিক্ষার্থীদের একজন ষষ্ঠ শ্রেণির নিলয় (১৩), অপরজন পঞ্চম শ্রেণির রুপি বড়ুয়া (১০)।

দীর্ঘ দুই মাসের চিকিৎসা শেষে আজ রোববার দুপুরে রাজধানীর জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট থেকে তারা ছাড়পত্র পেল।

বিষয়টি নিশ্চিত করে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আবাসিক সার্জন ডা. শাওন বিন রহমান বলেন, বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিলয়ের দেহের ২৫ শতাংশ ও রুপির ২০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছিল। হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তারা সেরে ওঠায় আজ তাদের ছাড়পত্র দেওয়া হলো।

তিনি জানান, মাইলস্টোন স্কুলে বিমান দুর্ঘটনায় দগ্ধ হয়ে বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। হাসপাতালে এখন স্কুলটির ৮ শিক্ষার্থী চিকিৎসা নিচ্ছে। তাদের সার্বক্ষণিক চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ২০ জনের।

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল আরও এক শিক্ষার্থীমাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেল আরও এক শিক্ষার্থী

গত ২১ জুলাই দুপুরে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত হয়। এতে স্কুলটির শিক্ষক, শিক্ষার্থী, আয়া, অভিভাবকসহ ৩৬ জনের মৃত্যু হয়। আহত হয় শতাধিক মানুষ।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা বিভাগউত্তরাবিধ্বস্তঢাকাবিমানউত্তরায় বিমান বিধ্বস্তদিয়াবাড়ি বিমান দুর্ঘটনা
