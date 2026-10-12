বাসের ধাক্কায় সড়কে প্রাণ গেল মোটরসাইকেলচালকের

কুমিল্লার দেবিদ্বারে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় সড়কে প্রাণ গেল মোটরসাইকেল আরোহী ফয়সাল (২০) নামে এক যুবকের। এ দুর্ঘটনায় আরেকজন গুরুতর আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার বেলা ১২টায় কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবিদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের গঙ্গানগর গ্রামের দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। নিহত ফয়সাল কুমিল্লার বুড়িচং উপজেলার পারুয়ারা গ্রামের প্রবাসী খোরশেদ আলমের বড় ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, নিহত ফয়সাল তাঁর একজন বন্ধুকে নিয়ে মোটরসাইকেল যোগে দেবিদ্বার উপজেলার জাফরগঞ্জ বাজার থেকে বুড়িচং উপজেলার কংশনগর বাজারে যাচ্ছিল। এ সময় গঙ্গানগর দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ কাছাকাছি পৌঁছালে কুমিল্লা থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া গামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। এ সময় অপর মোটরসাইকেল আরোহী অজ্ঞাত (১৯) মারাত্মক আহত হন। তাঁকে দ্রুত ময়নামতি জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
ঘটনার পর স্থানীয়রা বাসটিকে আটক করে এবং প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরে দেবিদ্বার থানার একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এর পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
এ বিষয়ে দেবিদ্বার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান জানান, দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনাটি সঠিক। মহাসড়কে যানজটের সংবাদ পেয়ে তা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য থানা থেকে পুলিশ পাঠানো হয়। তাঁরা ঘটনাস্থলে গিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।
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