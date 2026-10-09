নানার বাড়িতে আসার পথে প্রাণ গেল যুবকের

নানার বাড়িতে বেড়াতে আসার পথে কুমিল্লার দেবিদ্বারে ট্রাকের ধাক্কায় আরমান হোসেন (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। পেশায় মোটরসাইকেল মেকানিক আরমান সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার ফতেহপুর গ্রামের ফখরুল ইসলামের ছেলে।
আজ শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকালে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবিদ্বার উপজেলার চরবাকর বাসস্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ট্রেনযোগে সিলেট থেকে কুমিল্লা আসেন আরমান। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে দেবিদ্বারের ভিংলাবাড়ি গ্রামে তাঁর নানার বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চরবাকর এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশাকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি ছিটকে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই আরমানের মৃত্যু হয়। এ সময় অটোরিকশার চালক আহত হন।
নিহত আরমানের নানি রাবেয়া খাতুন জানান, তাঁর স্বামী ও কোনো পুত্রসন্তান নেই। দুই মেয়ের বিয়ের পর এই নাতিই তাঁকে দেখাশোনা করতেন। তাঁর সেই শেষ ভরসাও শেষ হয়ে গেল।
মীরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আনিসুর রহমান জানান, ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
আদেশ অনুযায়ী, রমনা বিভাগের ধানমন্ডি মডেল থানার নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জালাল উদ্দিনকে মিরপুর বিভাগের পল্লবী থানার ওসি করা হয়েছে। পল্লবী থানার বর্তমান ওসি মো. হাসান বাসিরকে ডিএমপির স্পেশাল রেসপন্স ইউনিটের (এসআরইউ) কাউন্টার টেররিজম ইনভেস্টিগেশন বিভাগে বদলি করা হয়েছে...১১ মিনিট আগে
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