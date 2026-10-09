Ajker Patrika
En
কুমিল্লা

নানার বাড়িতে আসার পথে প্রাণ গেল যুবকের

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
নানার বাড়িতে আসার পথে প্রাণ গেল যুবকের
দুর্ঘটনাকবলিত সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নানার বাড়িতে বেড়াতে আসার পথে কুমিল্লার দেবিদ্বারে ট্রাকের ধাক্কায় আরমান হোসেন (২৪) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। পেশায় মোটরসাইকেল মেকানিক আরমান সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার ফতেহপুর গ্রামের ফখরুল ইসলামের ছেলে।

আজ শুক্রবার (৯ অক্টোবর) সকালে কুমিল্লা-সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়কের দেবিদ্বার উপজেলার চরবাকর বাসস্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে ট্রেনযোগে সিলেট থেকে কুমিল্লা আসেন আরমান। সেখান থেকে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় করে দেবিদ্বারের ভিংলাবাড়ি গ্রামে তাঁর নানার বাড়িতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চরবাকর এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশাকে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি ছিটকে পড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই আরমানের মৃত্যু হয়। এ সময় অটোরিকশার চালক আহত হন।

নিহত আরমানের নানি রাবেয়া খাতুন জানান, তাঁর স্বামী ও কোনো পুত্রসন্তান নেই। দুই মেয়ের বিয়ের পর এই নাতিই তাঁকে দেখাশোনা করতেন। তাঁর সেই শেষ ভরসাও শেষ হয়ে গেল।

মীরপুর হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আনিসুর রহমান জানান, ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ ও দুর্ঘটনাকবলিত অটোরিকশাটি উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

কুমিল্লানিহতসিএনজিসড়ক দুর্ঘটনাদেবিদ্বারট্রাকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত