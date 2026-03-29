কুমিল্লা

চৌদ্দগ্রামে বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে বজ্রপাতে আবুল খায়ের (৬০) নামে এক কৃষক নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের সোনাকাটিয়া গ্রামে। আবুল খায়ের ওই গ্রামের মৃত জন্তুর আলীর ছেলে।

আজ রোববার (২৯ মার্চ) দুপুরে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রশিদ আহমেদ চৌধুরী। তিনি জানান, দুপুরে সোনাকাটিয়া গ্রাম থেকে আবুল খায়ের নামে এক কৃষককে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা যায়, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা জানান, রোববার দুপুরে গোসল করার জন্য বাড়ির পাশে একটি পুকুরে যান আবুল খায়ের। হঠাৎ ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত শুরু হয়। এ সময় আবুল খায়ের পুকুরের ঘাটলায় লুটিয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কুমিল্লামৃত্যুচট্টগ্রাম বিভাগচৌদ্দগ্রামজেলার খবরকৃষকবজ্রপাত
