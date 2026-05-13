পাবনায় বজ্রপাতে কৃষকের মৃত্যু

পাবনার চাটমোহরে বজ্রপাতে রব্বান আলী (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা আড়াইটার দিকে উপজেলার মূলগ্রাম ইউনিয়নের মহেশপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। চাটমোহর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা ও ওই ইউনিয়নের প্রশাসক সোহেল রানা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত রব্বান আলী একই ইউনিয়নের সাহাপুর গ্রামের মৃত আক্কেল প্রামাণিকের ছেলে।
জানা গেছে, বেলা ১১টার দিকে রব্বান আলী মহেশপুর গ্রামের বিলে নিজের পাটখেতে আগাছা পরিষ্কার করতে যান। দুপুরে বজ্রপাতসহ ঝড়-বৃষ্টি শুরু হয়। এ সময় বাড়ি ফিরে যাওয়ার পথে বজ্রপাতে প্রাণ হারান তিনি।
