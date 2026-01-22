রুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত, অংশ নিলেন ১৫ হাজা ৫৬৭ পরীক্ষার্থী

রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (রুয়েট) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত এই ভর্তি পরীক্ষায় ১৪টি বিভাগের ১ হাজার ২৩৫টি আসনের বিপরীতে ১৫ হাজার ৫৬৭ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন।
শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে রুয়েটের পাশাপাশি এবারই প্রথম রাজধানীতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) কেন্দ্রেও পরীক্ষার আয়োজন করা হয়। রুয়েট ও বুয়েটের বিভিন্ন ভবনে ‘ক’ গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে শেষ হয় দুপুর ১২টায়। এ ছাড়া রুয়েটে ‘খ’ গ্রুপের পরীক্ষার্থীদের ভর্তি পরীক্ষা সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়ে শেষ হয় বেলা সোয়া ১টায়।
ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য ১৮ হাজার ২৭৭ জন ছাত্রছাত্রী মনোনীত হয়েছিলেন। পরীক্ষা দিয়েছেন ১৫ হাজার ৫৬৭ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে রুয়েটে ৬ হাজার ৮৭৮ জন এবং বুয়েটে অংশগ্রহণ করেছেন ৮ হাজার ৬৮৯ জন ছাত্রছাত্রী। রুয়েটে উপস্থিতি প্রায় ৮১ দশমিক ১৪ শতাংশ; বুয়েটে উপস্থিতি প্রায় ৮৮ দশমিক ৬৬ শতাংশ; অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষায় উপস্থিতি প্রায় ৮৫ শতাংশ।
রুয়েট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চূড়ান্ত ভর্তির জন্য নির্বাচিত ও অপেক্ষমাণ প্রার্থীদের ফলাফল এবং নামের তালিকা প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি। ভর্তি পরীক্ষার ফল রুয়েটের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
