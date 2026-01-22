নরসিংদী-৩: খেলাফত মজলিসকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী

নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে ১০ দলীয় জোটের খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. ফজলুল হককে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান কাওছার।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে শিবপুরে দলীয় কার্যালয়ে মোস্তাফিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থ ও জোটের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘শিবপুরবাসীকে জোটের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া ও বিজয়ী করার আহ্বান জানাই।’
এ সময় জামায়াতের স্থানীয় নেতারা জানান, জোটের ঐক্য অটুট রাখতে এবং ভোট বিভাজন রোধে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের ধারণা, ১০ দলীয় জোটের নির্বাচন ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়বে। এতে শিবপুরে নির্বাচনী সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।
নির্বাচনের পর দেশে অস্থিরতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন গাইবান্ধা-৫ আসনে জাতীয় পার্টির (জাপা) মনোনীত প্রার্থী ও দলের মহাসচিব ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। আজ বৃহস্পতিবার জেলার ফুলছড়ি উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের একাডেমি শহীদ মিনার এলাকায় এক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।১২ মিনিট আগে
কুমিল্লা শহরের চেকপোস্টে সন্দেহভাজন যুবকের কাছ থেকে গুলি উদ্ধারের পর অভিযান চালিয়ে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আইনজীবীসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।১৬ মিনিট আগে
বাগেরহাটের ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে মোমেনা বেগম (৪২) নামের এক নারীকে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর স্বজন ও পুলিশের ধারণা, বাসা থেকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরির সময় জড়িত ব্যক্তিদের চিনে ফেলায় মোমেনাকে হত্যা করা হয়। উপজেলার বাহিরদিয়া-মানসা ইউনিয়নের মধ্য বাহিরদিয়া এলাকায় গতকাল বুধবার রাতে এ ঘটনা ঘটে।২৩ মিনিট আগে
জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত মুখ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ দীর্ঘ দুই যুগ পর নিজের জন্য ভোট চাইতে মাঠে নেমেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকালে তিনি কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নে গণসংযোগের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করেছেন।২৬ মিনিট আগে