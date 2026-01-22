Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদী-৩: খেলাফত মজলিসকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদী-৩: খেলাফত মজলিসকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন জামায়াতের প্রার্থী
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদী-৩ (শিবপুর) আসনে ১০ দলীয় জোটের খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মো. ফজলুল হককে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান কাওছার।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে শিবপুরে দলীয় কার্যালয়ে মোস্তাফিজুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। এ সময় তিনি বলেন, ‘বৃহত্তর রাজনৈতিক স্বার্থ ও জোটের সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ তিনি আরও বলেন, ‘শিবপুরবাসীকে জোটের প্রার্থীকে সমর্থন দেওয়া ও বিজয়ী করার আহ্বান জানাই।’

এ সময় জামায়াতের স্থানীয় নেতারা জানান, জোটের ঐক্য অটুট রাখতে এবং ভোট বিভাজন রোধে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের ধারণা, ১০ দলীয় জোটের নির্বাচন ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বাড়বে। এতে শিবপুরে নির্বাচনী সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসতে পারে বলে মনে করছেন অনেকে।

বিষয়:

নরসিংদীশিবপুরঢাকা বিভাগজেলার খবরজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করে গোপালগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচার শুরু

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

একটি দলের কার্যকলাপ নিয়ে ‘নাউজুবিল্লাহ’ বললেন তারেক রহমান

বাংলাদেশের দাবি আইসিসি না মানলে বিশ্বকাপ বর্জন করবে পাকিস্তানও

সৌদি আরব-পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের শান্তি পরিষদে থাকছে যে ৮ মুসলিম দেশ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

ধানের শীষের আমলে কেউ গুম হয়নি: তারেক রহমান

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

টঙ্গিবাড়ীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, উত্তেজনা

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রের ক্যামেরা দিনে স্থাপন, রাতেই ভাঙচুর

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

এইচএসসি পাসে অফিসার পদে কর্মী নেবে সজীব গ্রুপ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

সম্পর্কিত

নির্বাচনের পর অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে: জাপা মহাসচিব

নির্বাচনের পর অস্থিরতা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে: জাপা মহাসচিব

কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

কুমিল্লায় আইনজীবীর বাসা থেকে বিদেশি পিস্তল–গুলি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরি, ‘চিনে ফেলায়’ গৃহবধূকে হত্যা

ফকিরহাটে ঘরে ঢুকে স্বর্ণালংকার ও টাকা চুরি, ‘চিনে ফেলায়’ গৃহবধূকে হত্যা

দুই যুগ পর ভোট চাইতে মাঠে নামলেন সালাহউদ্দিন, চকরিয়া থেকে প্রচারণা শুরু

দুই যুগ পর ভোট চাইতে মাঠে নামলেন সালাহউদ্দিন, চকরিয়া থেকে প্রচারণা শুরু