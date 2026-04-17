কক্সবাজার শহর থেকে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ধরে প্রায় ২৫ কিলোমিটার গেলে রামু চা বাগান। এর বামে দিকে প্রায় কিলোমিটার এগোলেই পাহাড়চূড়ায় উত্তর মিঠাছড়ি প্রজ্ঞামিত্র বনবিহার। এ বিহারেই বসেছে আজ শুক্রবার দিনব্যাপী চলেছে স্বর্গপুরী উৎসব। প্রতি বছরের মতো এবারও হাজারো নারী-পুরুষ ও শিশুর পদচারণায় এক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মিলন মেলায় পরিণত হয়।
উৎসবে গিয়ে দেখা যায়, বিহারের মাঠের একপাশে কাল্পনিক স্বর্গ বানানো হয়েছে। মানুষের জীবনচক্র নিয়ে সাজানো হয়েছে এই স্বর্গপুরী। নানা বয়সী দর্শনার্থীরা স্বর্গপুরীতে ঘুরছেন। পাশেই ধর্মীয় সভায় কক্সবাজার ও দেশের নানা প্রান্ত থেকে আসা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ধর্মীয় নেতারা বয়ান করছেন। বিহারের প্রধান ফটকের পাশেই গ্রামীণ পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসেছে শতাধিক দোকান।
বান্দরবানের লামা থেকে পরিবার নিয়ে এসেছেন শিপন বড়ুয়া। তিনি বলেন, ‘এ উৎসবে অনেক আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়। ধর্মীয় বয়ান শুনে অজানা বিষয়গুলো জানার সুযোগ হয়। ফলে প্রতিবছর বাচ্চাদের নিয়ে এ উৎসবে আসার চেষ্টা করি।’
কক্সবাজারের চকরিয়া থেকে বাসা সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘স্বর্গপুরী উৎসব আমার কাছে অন্যরকম অনুভূতি। এখানে আসলে ভালো লাগে। ফলে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কয়েকবার এখানে আসার সুযোগ হয়েছে।’
মূলত ৪০ বছর আগে বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রজ্ঞামিত্র মহাথেরো এই উৎসবের প্রবর্তন করেন। সেই থেকে প্রতি বছর বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর লোকজনও শামিল হন। উৎসব ঘিরে স্থানীয় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সপ্তাহ ধরে চলে উৎসবের আমেজ।
স্বর্গপুরী উৎসবের আয়োজক কমিটির সদস্য নীতিশ বড়ুয়া বলেন, ‘এলাকার কোনো মেয়ে দূরে বিয়ে-সাদি হলে এক সপ্তাহ আগে নাইওর বা বেড়াতে চলে আসে। তিন দশক ধরে এই ধারা চলে আসছে।’
প্রজ্ঞামিত্র বনবিহারের অধ্যক্ষ শীলমিত্র মহাথেরো বলেন, ‘আজকের এই মিলনমেলা থেকে বার্তা দিতে চাই—আমরা পৃথিবীতে যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই। একই সঙ্গে বাংলাদেশের স্থিতিশীলতা ফিরে আসুক-এই কামনা করছি।’
