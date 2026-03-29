টেকনাফের পাহাড়ে পুলিশের অভিযান: পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার ৪ ব্যক্তি

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকারীদের আস্তানা থেকে অপহরণের শিকার চারজনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৯ মার্চ) বিকেল ৫টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস।
দুর্জয় বিশ্বাস জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ১টার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড নোয়াখালীপাড়া পাহাড়ি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে পাচারকারীদের একটি আস্তানা থেকে চারজন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজার খুরুশকুল ৯ নম্বর ওয়ার্ডের লুলার ডেইল এলাকার মৃত ইউসুফের ছেলে শামসুল আলম (৩৬), একই এলাকার মো. আলমের ছেলে রমজান মিয়া (২৪), উখিয়া রাজাপালং ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ঘোনারপাড়া এলাকার মৃত মো. ইসমাইলের ছেলে মো. জিয়াবুল হক (২১) এবং উখিয়ার বালুখালী ৯ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা মৃত হাবিব উল্লাহর ছেলে রহিম উল্লাহ (৪৮)।
পুলিশ পরিদর্শক জানান, এই ব্যক্তিদের জোরপূর্বক অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টা চলছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি ও একজন রোহিঙ্গা। উদ্ধার ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
