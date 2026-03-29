কক্সবাজার

টেকনাফের পাহাড়ে পুলিশের অভিযান: পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার ৪ ব্যক্তি

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
টেকনাফের পাহাড়ে পুলিশের অভিযান: পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার ৪ ব্যক্তি
পাচারকারীদের আস্তানা থেকে উদ্ধার অপহরণের শিকার চার ব্যক্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার বাহারছড়া ইউনিয়নের পাহাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে মানব পাচারকারীদের আস্তানা থেকে অপহরণের শিকার চারজনকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (২৯ মার্চ) বিকেল ৫টার দিকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন টেকনাফ বাহারছড়া তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক দুর্জয় বিশ্বাস।

দুর্জয় বিশ্বাস জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেলা ১টার দিকে বাহারছড়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ড নোয়াখালীপাড়া পাহাড়ি এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে পাচারকারীদের একটি আস্তানা থেকে চারজন ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা হলেন কক্সবাজার খুরুশকুল ৯ নম্বর ওয়ার্ডের লুলার ডেইল এলাকার মৃত ইউসুফের ছেলে শামসুল আলম (৩৬), একই এলাকার মো. আলমের ছেলে রমজান মিয়া (২৪), উখিয়া রাজাপালং ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড ঘোনারপাড়া এলাকার মৃত মো. ইসমাইলের ছেলে মো. জিয়াবুল হক (২১) এবং উখিয়ার বালুখালী ৯ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের বাসিন্দা মৃত হাবিব উল্লাহর ছেলে রহিম উল্লাহ (৪৮)।

পুলিশ পরিদর্শক জানান, এই ব্যক্তিদের জোরপূর্বক অবৈধভাবে মালয়েশিয়ায় পাচারের চেষ্টা চলছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশি ও একজন রোহিঙ্গা। উদ্ধার ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া শেষে তাঁদের স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

নেপালে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ, পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত থাকছে না পরীক্ষা

গণপরিবহনের গতিবিধি নজরদারি করতে চালু হচ্ছে জিপিএস ট্র্যাকিং

প্রকাশ্যে আইসক্রিম বিক্রেতার শিরশ্ছেদ, মুণ্ডু বাড়িতে নিয়ে গেলেন খুনি

প্রেম, বিয়ে ও একই সঙ্গে বিজেএস জয়

বিসিএসে নিয়োগের সব ধাপ হবে সফটওয়্যারে

শেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতি সিরাজ, সম্পাদক হীরা

আট জেলায় জ্বালানি তেল সরবরাহ বন্ধের কর্মসূচি প্রত্যাহার

রাজধানীতে ট্রাক-সিএনজি অটোরিকশা সংঘর্ষ, নিহত ১

শাহরাস্তিতে মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার