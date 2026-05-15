নির্মাণাধীন ভবনে ছিল না নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ছাদ থেকে পড়ে শ্রমিক নিহত

ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জে নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ থেকে পড়ে গোলাম রসুল (৫৫) নামের এক শ্রমিক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুর ১টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত গোলাম রসুলের গ্রামের বাড়ি মাগুরায়। তিনি দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ হাউজিং এলাকায় স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে ভাড়া বাসায় থাকতেন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নির্মাণাধীন ভবনটির ৬ষ্ঠ তলার ছাদে কাজ করছিলেন গোলাম রসুল। কাজের একপর্যায়ে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে মাথা থেঁতলে ঘটনাস্থলেই নিহত হন তিনি।
স্থানীয়দের অভিযোগ, ভবনটিতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে কোনো সুরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। হেলমেট, সেফটি বেল্ট কিংবা নিরাপত্তা জাল ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণভাবে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল।
ভবনটির মালিক মো. রাসেল, মো. স্বপন ঢালি ও মো. সাকিব। এ বিষয়ে মালিক পক্ষের একজন স্বপন ঢালি বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে দুই পক্ষ থানায় বসেছি। মীমাংসার চেষ্টা চলছে। আমরা ঠিকাদারকে সব ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বলেছিলাম। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে কি না, সেটা ঠিকাদার বলতে পারবে।’
ভবনের ঠিকাদার মো. রাজিব বলেন, ‘সেফটির বিষয়টি আমরা ভবনের মালিককে আগেই জানিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁরা গুরুত্ব দেননি। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হলে হয়তো আজকের এই দুর্ঘটনা ঘটত না।’
দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানার ওসি (তদন্ত) মো. আবুল কালাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত থানায় লিখিত অভিযোগ আসেনি।
