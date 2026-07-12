Ajker Patrika
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কক্সবাজার

রান্নাঘরের ওপর পাহাড় ধস, গৃহবধূর মৃত্যু

কক্সবাজার প্রতিনিধি
রান্নাঘরের ওপর পাহাড় ধস, গৃহবধূর মৃত্যু
ফাইল ছবি

টানা ভারী বর্ষণের মধ্যে কক্সবাজার শহরের অদূরে পাহাড়ধসে রোজিনা আক্তার (৩৫) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কলাতলী ঝিরঝিরি পাড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রোজিনা আক্তার ওই এলাকার মুজিবুর রহমানের স্ত্রী।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে মুজিবুর রহমানের বাড়িতে অতিথি এসেছিলেন। তাঁদের জন্য রান্না করার সময় হঠাৎ রান্নাঘরের ওপর পাহাড় ধসে পড়লে রোজিনা আক্তার মাটিচাপা পড়েন।

খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজ শুরু করেন। পরে কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালায়। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় উদ্ধারকারীরা রোজিনা আক্তারকে মাটির নিচ থেকে বের করেন।

কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ আলম বলেন, দীর্ঘ সময় মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকায় শ্বাসরোধে রোজিনা আক্তারের মৃত্যু হয়েছে।

গত এক সপ্তাহের টানা বর্ষণে কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষ করে পাহাড়ঘেঁষা জনবসতি ও রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে একাধিক পাহাড়ধসের ঘটনা ঘটেছে। এ অবস্থায় ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ের পাদদেশে বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে প্রশাসন।

বিষয়:

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