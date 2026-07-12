ফুলছড়িতে ভাতিজার বিরুদ্ধে চাচাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় শাহ জালাল মিয়া (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে গোলাম হোসেনের (৩৫) বিরুদ্ধে। শনিবার (১১ জুলাই) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের কেতকিরহাট মাঝিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত শাহ জালাল মিয়া ওই গ্রামের মৃত নিয়ামতুল্লাহ শেখের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গভীর রাতে নিজ বাড়ির বারান্দা সংলগ্ন শয়নকক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন শাহ জালাল মিয়া। এ সময় গোলাম হোসেন ঘরের পশ্চিম পাশের দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করেন। পরে দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলার ডান পাশে আঘাত করলে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
একই ঘরের অন্য কক্ষে থাকা শাহ জালালের স্ত্রী শব্দ শুনে এগিয়ে এলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান বলে স্থানীয়রা জানান।
স্বজনদের অভিযোগ, গোলাম হোসেন দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ও মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। কিছুদিন আগে তিনি তাঁর স্ত্রীকেও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আহত করেন। ওই ঘটনার পর তাঁর স্ত্রী ঢাকায় চলে যান। পরিবারের সদস্যদের দাবি, গোলাম হোসেনের অনিয়ন্ত্রিত আচরণ নিয়ে শাহ জালাল তাঁকে প্রায়ই শাসন করতেন। সেই ক্ষোভ থেকেই এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে তাঁদের ধারণা।
কঞ্চিপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা শালু বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। খবর পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে বিষয়টি জানান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত কার্যক্রম শুরু করেছে।’
ফুলছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দুরুল হোদা বলেন, ‘সকালে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।’
ঝালকাঠির নলছিটিতে পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় লাকি আক্তার নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা করেন শিশুটির বাবা সাইদুল ইসলাম...১৮ মিনিট আগে
রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় রাকিবুল ইসলাম (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (১২ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের নিকলী হাওরে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া গাজীপুরের পর্যটক শফিকুল ইসলাম তুলুর (২৮) মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। রোববার (১২ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার দামপাড়া ইউনিয়নের কাঁঠালিয়া এলাকার ঘোড়াউত্রা নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আবুল হাশেম (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালকসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার ঝিনেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে