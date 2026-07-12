গাংনীতে মোটরসাইকেল-পাখিভ্যান সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত পাখিভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে আবুল হাশেম (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালকসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার ঝিনেরপুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আবুল হাশেম মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের মৃত দৌলত হোসেনের ছেলে। তিনি গাংনী পৌর এলাকার ঝিনেরপুল পাড়ায় তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করতেন।
আহত ব্যক্তিরা হলেন গাংনী উপজেলার গরীবপুর গ্রামের রঞ্জিত হোসেনের ছেলে মোটরসাইকেলচালক মো. আব্দুল্লাহ (২০) এবং শিশিরপাড়া গ্রামের সদর উদ্দিনের ছেলে পাখিভ্যানচালক আব্দুর রহমান (৪০)।
নিহতের ভাগ্নে বাবু হোসেন জানান, প্যারালাইসিসে আক্রান্ত আবুল হাশেম শনিবার রাতে ওষুধ কিনতে পাখিভ্যানে করে বাজারে যাচ্ছিলেন। ঝিনেরপুল এলাকায় পৌঁছালে একটি কিশোর হঠাৎ সড়ক পার হওয়ার চেষ্টা করলে তাকে বাঁচাতে গিয়ে পাখিভ্যানচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডান পাশে চলে যান। এ সময় দ্রুতগতির একটি মোটরসাইকেল পাখিভ্যানটিকে ধাক্কা দিলে উভয় যানবাহন সড়কে ছিটকে পড়ে। এতে তিনজন গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আবুল হাশেমের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে নেওয়ার পথে খলিশাকুণ্ডি এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. নাহিদ হাসান জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। আবুল হাশেমের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
গাংনী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আল মামুন বলেন, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
ঝালকাঠির নলছিটিতে পাঁচ বছরের কন্যাসন্তানকে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার ঘটনায় লাকি আক্তার নামে এক নারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার বিকেলে তাঁর বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টা মামলা করেন শিশুটির বাবা সাইদুল ইসলাম...১৯ মিনিট আগে
রাজধানীর কুড়িল বিশ্বরোড এলাকায় রেললাইন পার হওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় রাকিবুল ইসলাম (২৮) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার (১২ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৭ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের নিকলী হাওরে গোসল করতে নেমে নিখোঁজ হওয়া গাজীপুরের পর্যটক শফিকুল ইসলাম তুলুর (২৮) মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস। রোববার (১২ জুলাই) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার দামপাড়া ইউনিয়নের কাঁঠালিয়া এলাকার ঘোড়াউত্রা নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলায় শাহ জালাল মিয়া (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বড় ভাইয়ের ছেলে গোলাম হোসেনের (৩৫) বিরুদ্ধে। শনিবার (১১ জুলাই) দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার কঞ্চিপাড়া ইউনিয়নের কেতকিরহাট মাঝিপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে