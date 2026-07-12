Ajker Patrika
En
গাজীপুর

গাজীপুরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল ৮ দোকান ও এক বসতবাড়ি

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
গাজীপুরে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ল ৮ দোকান ও এক বসতবাড়ি
আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত ফায়ারসার্ভিসের কর্মীরা। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাপাসিয়া বাজারের মসজিদ মার্কেট-সংলগ্ন একটি গলিতে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত আটটি দোকান ও একটি বসতবাড়ি পুড়ে গেছে। এতে প্রায় এক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা।

রোববার (১২ জুলাই) ভোরে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে বলে ধারণা করছে ফায়ার সার্ভিস।

খবর পেয়ে কাপাসিয়া ফায়ার সার্ভিসের দুটি এবং রাজেন্দ্রপুর ফায়ার সার্ভিসের আরও দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল ৬টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

কাপাসিয়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন ইনচার্জ মাহফুজুর রহমান বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অগ্নিকাণ্ডে আটটি দোকান ও একটি বসতবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন লাগার সুনির্দিষ্ট কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণে তদন্ত চলছে।

ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকেরা হলেন আব্দুল কাইয়ুম, আজাহার আলী, সরোয়ার হোসেন, সাবির মিয়া, মোহাম্মদ রাসেল, সিপু এবং বসত বাড়ির মালিক আবুল কাশেম। সব মিলিয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় এক কোটি টাকা বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা।

বিষয়:

গাজীপুরকাপাসিয়াঢাকা বিভাগঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত