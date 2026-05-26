পেকুয়ায় বজ্রপাতে প্রাণ গেল গৃহবধূর

কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় বজ্রপাতে রাকিবা জান্নাত মুন্নী (২০) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। উপজেলার উজানটিয়া ইউনিয়নের টেকপাড়া গ্রামে আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।
নিহত মুন্নী ওই গ্রামের সাদেক আহমদের স্ত্রী।
স্থানীয় সূত্র বলেছে, সকালে নিজ বাড়ির রান্নাঘরে গৃহস্থালির কাজ শেষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন রাকিবা জান্নাত। এ সময় ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। এর মধ্যেই বজ্রপাতে গুরুতর আহত হন রাকিবা জান্নাত। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
স্বজনেরা জানান, প্রায় এক বছর আগে সাদেক আহমদের সঙ্গে রাকিবা জান্নাতের বিয়ে হয়। চকরিয়া উপজেলার কোনাখালী ইউনিয়নে তাঁর বাবার বাড়ি।
পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেছে। আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
