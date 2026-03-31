মালয়েশিয়ায় পাচারের জন্য টেকনাফে আটকে রাখা ৭ নারী ও শিশু উদ্ধার

সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের জন্য আটকে রাখা নারী, শিশুসহ সাতজনকে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড। কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার দক্ষিণ লম্বরী এলাকার একটি বাড়ি থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। আজ মঙ্গলবার (৩১ মার্চ) দুপুরে কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এসব তথ্য জানিয়েছেন।
সাব্বির আলম সুজন জানান, সমুদ্রপথে মালয়েশিয়ায় পাচারের উদ্দেশে কয়েকজন নারী ও শিশুকে টেকনাফ দক্ষিণ লম্বরী এলাকার একটি বসতবাড়িতে অবৈধভাবে আটকে রাখার খবর পেয়ে গতকাল সোমবার বিকেল ৪টার দিকে কোস্ট গার্ডের টেকনাফ স্টেশনের একটি দল সেখানে অভিযান চালায়। এ সময় বাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে পাচারের উদ্দেশে বন্দী রাখা একটি শিশু ও ছয় নারীকে উদ্ধার করা হয়।
অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে মানব পাচার চক্রের সদস্যরা পালিয়ে যাওয়ায় তাঁদের আটক করা যায়নি বলে বলে কোস্ট গার্ডের গণমাধ্যম কর্মকর্তা জানান।
উদ্ধার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের বরাত দিয়ে সাব্বির আলম সুজন জানান, সংঘবদ্ধ মানব পাচারকারী চক্র উন্নত জীবনযাপন, উচ্চ বেতনের চাকরি ও স্বল্প খরচে বিদেশে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কক্সবাজারসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা নাগরিকদের মালয়েশিয়ায় পাচারের পরিকল্পনা করছিল। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিদের টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। পুলিশ এ বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নেবে।
