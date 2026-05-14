নোয়াখালীতে রেলওয়ের জায়গা থেকে অর্ধশতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ

নোয়াখালীর জেলা শহরের সোনাপুর এলাকায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জায়গা দখলমুক্ত করতে উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অর্ধশতাধিক দোকান উচ্ছেদ করা হয়। অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা মো. খোরশেদ আলম চৌধুরী।
খোরশেদ আলম চৌধুরী বলেন, রেলওয়ের সম্পত্তি দখলমুক্ত রাখতে নিয়মিত অভিযান চলছে। অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং আগামী দিনেও অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখা হবে। এ ছাড়া প্রকৃত ইজারাদারদের জায়গা বুঝিয়ে দেওয়া হবে।
উচ্ছেদ অভিযানে সহকারী ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা হোসেন মজুমদারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন। এ সময় রেলওয়ে পুলিশ সদস্যরাও অভিযানে সহযোগিতা করেন।
