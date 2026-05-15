Ajker Patrika
পঞ্চগড়

ফারাক্কা চুক্তিসহ অভিন্ন নদীর পানিপ্রবাহ ফেরাতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা চলছে: পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
করতোয়া নদীর বাঁধ নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের অভিন্ন নদীগুলোকে প্রবহমান করতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। তিনি বলেন, ফারাক্কা চুক্তিসহ নদীর সমস্যাগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছে সরকার। আজ শুক্রবার বিকেলে পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলার সোনাচান্দি এলাকায় করতোয়া নদীর বাঁধ নির্মাণকাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন আজাদ বলেন, পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ১৩ কোটি ৮৪ লাখ টাকা ব্যয়ে করতোয়া নদীতে ১১ দশমিক ৫০ মিটার বাঁধ নির্মাণ করছে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা একনেকে পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প পাস করে যেমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি, তেমনি অল্প দিনের মধ্যে ফারাক্কা চুক্তিও করব। পাশাপাশি অভিন্ন নদীগুলোর পানির প্রবাহ ফিরিয়ে আনতে পার্শ্ববর্তী দেশের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি।’

প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, নদী-খাল ও জলাশয় পুনরুদ্ধার করা না গেলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ সময় তিনি জানান, এলাকাবাসীর ঐক্যবদ্ধ অবস্থানের কারণে নদী দখলকারীরা দখল ছেড়ে দিতে শুরু করেছে।

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

গত ১৭ বছর দেশের মানুষ উন্নয়নবঞ্চনার শিকার হয়েছিল: পানিসম্পদমন্ত্রী এ্যানি

শিশু নির্যাতন রোধে সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান খেলাঘর আসরের

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

‘জয় বাংলা’ স্লোগান নিয়ে বিশৃঙ্খলা, মুক্তিযোদ্ধাকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার অভিযোগ

