শিশু নির্যাতন রোধে সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান খেলাঘর আসরের

বাংলাদেশে শিশুদের নিরাপদ ও নির্যাতনমুক্ত জীবন নিশ্চিত করতে পরিবার, সমাজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রের সমন্বিত উদ্যোগের আহ্বান জানিয়েছে খেলাঘর আসর। সংগঠনটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিশুর জন্য নির্যাতনমুক্ত সুরক্ষাবলয় গড়ে তুলতে না পারলে সুখী, সমৃদ্ধ ও আলোকিত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। খেলাঘর শিশুদের কান্না দেখতে চায় না।
আজ শুক্রবার সকালে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে ‘শিশুর নিরাপদ জীবন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ শীর্ষক এক সেমিনারে দেশের শিশুদের বর্তমান অবস্থা, নির্যাতনের চিত্র ও করণীয় তুলে ধরে কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসর।
দেশে শিশুদের ক্ষেত্রে বাস্তব ও গবেষণামূলক চিত্র তুলে ধরেন সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য লেলিন চৌধুরী। তিনি জানান, বর্তমানে দেশে প্রায় ৬ কোটি শিশু রয়েছে, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। ইউনিসেফের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে শিশুর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ কোটি ৮৯ লাখ। এর মধ্যে লাখো পথশিশু, গৃহকর্মী ও শ্রমজীবী হিসেবে ঝুঁকিপূর্ণ জীবন যাপন করছে।
প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, দেশে শিশুধর্ষণ, যৌন হয়রানি, পাচার, শিশুশ্রম ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য তুলে ধরে বলা হয়, ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ৩৩টি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়।
অন্যদিকে ইউনিসেফের তথ্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, দেশে প্রতি ১০টি শিশুর মধ্যে ৯টি কোনো না কোনো মানসিক নির্যাতনের শিকার।
খেলাঘরের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য লেলিন চৌধুরী জানান, শিশুদের নিরাপদ জীবন নিশ্চিত করতে হলে শারীরিক, মানসিক, যৌন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে খেলার মাঠ, বিনোদন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
লেলিন চৌধুরী বলেন, দারিদ্র্য, অসচেতনতা, বিচারহীনতা ও প্রশাসনিক সমন্বয়ের অভাব শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বড় বাধা। এ জন্য শিশু নির্যাতন মামলার দ্রুত বিচার, থানায় চাইল্ড ডেস্ক চালু, কমিউনিটি পুলিশিং জোরদার ও শিশু ন্যায়পাল নিয়োগ জরুরি।
নবগঠিত চন্দ্রগঞ্জ উপজেলা ঘোষণা দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পানিসম্পদমন্ত্রী ও বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘গত ১৭ বছর লক্ষ্মীপুরসহ দেশের মানুষ উন্নয়নবঞ্চনার শিকার হয়েছিল। সেটা থেকে আমাদের বের হতে হবে। বর্তমান সরকার দেশের মানুষের জন্য কাজ ক২৯ মিনিট আগে
প্রিয় বন্ধু অন্যদের না জানিয়েই বিয়ে করে ফেলেছেন—এমন অবস্থায় মন তো খারাপ হবেই। বন্ধুরা তাই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করলেন বন্ধুত্বের এহেন চরম অবমাননায়। ‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’—স্লোগানে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ঘাট এলাকায় তাঁরা বিক্ষোভ মিছিল করেন।১ ঘণ্টা আগে
দেশের অভিন্ন নদীগুলোকে প্রবহমান করতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আজাদ। তিনি বলেন, ফারাক্কা চুক্তিসহ নদীর সমস্যাগুলো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছে সরকার।১ ঘণ্টা আগে
নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলার হাজিনগর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্মুক্ত বাজেট সভায় এক মুক্তিযোদ্ধা তাঁর বক্তব্যে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ স্লোগান দেওয়ায় বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। এ সময় বীর মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমানকে লাঞ্ছিত ও প্রকাশ্যে মাইকে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করার অভিযোগ উঠেছে আলাউদ্দিন১ ঘণ্টা আগে