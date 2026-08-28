Ajker Patrika
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কক্সবাজার

রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দুই সশস্ত্র গোষ্ঠীর গোলাগুলিতে ৫ বছরের শিশু নিহত, আহত ৬

কক্সবাজার প্রতিনিধি
রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দুই সশস্ত্র গোষ্ঠীর গোলাগুলিতে ৫ বছরের শিশু নিহত, আহত ৬
উখিয়া রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবির। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনায় এক শিশু নিহত হয়েছে। এ ঘটনায় তিন নারীসহ আরও ছয়জন আহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার কুতুপালং ক্যাম্প-৮ ইস্টের বি-৪০ ও বি-৪১ ব্লক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষের সময় মোজাহেদ (৫) নামের এক শিশু মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। নিহত মোজাহেদ ওই ক্যাম্পের বাসিন্দা নূর আলমের ছেলে।

এ ঘটনায় তিন নারীসহ ছয়জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

রোহিঙ্গা আশ্রয়শিবিরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ৮ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) উপ-অধিনায়ক পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান বলেন, আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে আরাকান রোহিঙ্গা আর্মি (এআরএ) ও আরএসওর মধ্যে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিষয়টি তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালানো হচ্ছে।

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