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জাতীয়

সরকারি কাজ তদারকি

৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-হুইপের কে পেলেন কোন জেলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-হুইপের কে পেলেন কোন জেলা

দেশের ৬৪ জেলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কাজ তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্ব ৩০ জন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের হুইপকে দিয়েছে সরকার।

আজ বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও হুইপদের মধ্যে জেলার দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে। দায়িত্বপ্রাপ্তরা নিজ নিজ জেলার সরকারি কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয়ের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সমন্বয় করবেন।

মন্ত্রীরা যে জেলার দায়িত্ব পেলেন

মন্ত্রীদের মধ্যে ইকবাল হাসান মাহমুদ রাজশাহী ও নাটোর; ডা. আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন লালমনিরহাট, নীলফামারী ও পঞ্চগড়; আব্দুল আউয়াল মিন্টু লহ্মীপুর; নিতাই রায় চৌধুরী চুয়াডাঙ্গা; খন্দকার আবদুল মুক্তাদির হবিগঞ্জ, আরিফুল হক চৌধুরী মৌলভীবাজার; মো. শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি চট্টগ্রাম, এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা; আসাদুল হাবিব দুলু ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর; মো. আসাদুজ্জামান খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট; জাকারিয়া তাহের ফেনী, নোয়াখালী; সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ; সাচিং গ্রু কক্সবাজার জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন।

প্রতিমন্ত্রীরা যে জেলার দায়িত্ব পেলেন

প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে মো. শরীফুল আলম টাঙ্গাইল, নরসিংদী; শামা ওবায়েদ ইসলাম মাদারীপুর, শরীয়তপুর; অনিদ্য ইসলাম অমিত মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ; আব্দুল বারী বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ঢাকা; মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন খাগড়াছড়ি, বান্দবান, বাঙ্গামাটি; হাবিবুর রশিদ গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ; মো. রাজীব আহসান বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর; মীর শাহে আলম রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম; ফারজানা শারমিন সিরাজগঞ্জ, পাবনা; শেখ ফরিদুল ইসলাম যশোর, মাগুরা, নড়াইল; ইয়াসের খান চৌধুরী জামালপুর, কিশোরগঞ্জ; আহমেদ সোহেল মঞ্জুর বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠি এবং মোহাম্মদ শামীম কায়সার জয়পুরহাট, নওগাঁ জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন।

জেলার সরকারি কাজ তদারকি-সমন্বয়ের দায়িত্বে ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-হুইপজেলার সরকারি কাজ তদারকি-সমন্বয়ের দায়িত্বে ৩০ মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-হুইপ

হুইপরা যে জেলার দায়িত্ব পেলেন

হুইপদের মধ্যে মো. জি কে গউস সিলেট, সুনামগঞ্জ; মিয়াঁ নুরুদ্দিন আহম্মেদ রাজবাড়ী, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ এবং এ বি এম আশরাফ উদ্দিন (নিজান) ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন।

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