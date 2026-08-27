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নিয়োগ দিচ্ছে উপায়, মাসিক বেতন ৩০ হাজার

চাকরি ডেস্ক 
নিয়োগ দিচ্ছে উপায়, মাসিক বেতন ৩০ হাজার
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উপায় (ইউসিবি ফিনটেক কোম্পানি লিমিটেড)। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ‘কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ০৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: কি অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাইন্যান্স, মার্কেটিং, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বিবিএ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: সিলেট।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা (মাসিক)।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস।

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বিষয়:

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