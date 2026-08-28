যমুনায় জেলের জালে ৪১ কেজির বাগাড়, ৫৩ হাজারে বিক্রি

মানিকগঞ্জের দৌলতপুরে যমুনা নদীতে জেলেদের জালে ধরা পড়েছে ৪১ কেজি ওজনের একটি বাগাড় মাছ। পরে মাছটি ৫৩ হাজার টাকায় কিনে নিয়েছেন স্থানীয় এক সৌদিপ্রবাসী। বিশাল আকৃতির মাছটি দেখতে বাঘুটিয়া চর বাজারে ভিড় করেন উৎসুক মানুষ।
গতকাল বৃহস্পতিবার ভোররাতে উপজেলার বাঘুটিয়া ইউনিয়নের চর এলাকার যমুনা নদীতে মাছটি ধরা পড়ে। জেলে মো. আসিফ মিয়া, মো. ওহাব মোল্লা ও মো. মতিন শেখ মাছটি ধরে সকালে বাঘুটিয়া চর বাজারে নিয়ে আসেন।
বাজারের মাছ ব্যবসায়ীরা জানান, মাছটি বাজারে আনার পরপরই সেটি দেখতে মানুষের ভিড় জমে যায়। পরে ওজন করে দেখা যায়, মাছটির ওজন ৪১ কেজি। বাঘুটিয়া চর এলাকার সৌদিপ্রবাসী মো. জাকির হোসাইন প্রতি কেজি ১ হাজার ৩০০ টাকা দরে মোট ৫৩ হাজার টাকায় মাছটি কিনে নেন। পরে ঘোড়ার গাড়িতে করে মাছটি নিয়ে যাওয়া হয়।
মাছটি ধরে ভালো দাম পাওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন জেলেরা। তাঁদের কাছে এত বড় বাগাড় মাছ ধরা পড়ার ঘটনাটিও ছিল আনন্দের।
দৌলতপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা সুরাইয়া আক্তার তন্বী বলেন, বন অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী বাগাড় মাছ ধরা ও বিক্রি নিষিদ্ধ।
মানিকগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শেখ মনিরুল ইসলাম মনির বলেন, ‘বাগাড় মাছ ধরা পড়ার তথ্য আমার জানা নেই। বন অধিদপ্তর বাগাড়কে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই এ মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মৎস্য বিভাগ থেকেও জেলেদের এ মাছ না ধরতে নিষেধ করা হয়।’
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