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কর্মী নেবে আকিজ বশির গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে আকিজ বশির গ্রুপ, লাগবে না অভিজ্ঞতা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ বশির গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘পাট ক্রয় ও উৎপাদন কর্মকর্তা’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবদেন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পাট ক্রয় ও উৎপাদন কর্মকর্তা

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: প্রয়োজন নেই।

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চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: ২২ থেকে ৩৬ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

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বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

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