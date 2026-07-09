Ajker Patrika
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কক্সবাজার

কক্সবাজারে মাতামুহুরী নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ জুলাই ২০২৬, ১৮: ০৫
কক্সবাজারে মাতামুহুরী নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত
চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলা সদরের আদালত সড়ক বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে। ছবিটি আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে তোলা। আজকের পত্রিকা

ভারী বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় মাতামুহুরী নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার দিকে পৌর শহরের চিরিংগা সেতু পয়েন্টে নদীর পানি বিপৎসীমার ১ দশমিক ৪৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এর বাইরে খাল-বিলের পানিও বাড়ছে। এতে চকরিয়া, পেকুয়া ও মাতামুহুরী উপজেলায় অন্তত পাঁচ লাখের ওপর মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। একাধিক স্থানে বেড়িবাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে।

কক্সবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, মাতামুহুরী নদীর চিরিংগা পয়েন্টে বিপৎসীমা ধরা হয় ৫ দশমিক ৮ মিটার।

আজ বেলা ৩টার দিকে সেখানে পানির উচ্চতা ছিল ৬ দশমিক ৫৪ মিটার। অর্থাৎ, নদীর পানি বিপৎসীমার ১ দশমিক ৪৬ সেন্টিমিটার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে।

জানা গেছে, মাতামুহুরী উপজেলার পূর্ব বড় ভেওলার মাবিয়াবাপেরপাড়া, ফজলুর রহমান সিকদারপাড়ার ৭ ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বেড়িবাঁধে কয়েকটি অংশ ভেঙে লোকালয়ে বন্যার পানি প্রবেশ করছে। একই ইউনিয়নের আনিছপাড়ার বাঁধ ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। এ ছাড়া ভেওলা মানিকচর ইউনিয়নের কন্যারকুম, কোনাখালীর পুরুইত্যাখালী, মরংঘোনার চারটি স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে। চকরিয়া পৌরসভার শহরের কোচপাড়া, দিগরপানখালী, মজিদিয়া মাদ্রাসা পয়েন্ট, পেকুয়া উপজেলার মেহেরনামা, মগনামার চারটি বেড়িবাঁধ উপচে লোকালয়ে বন্যার পানি প্রবেশ করছে।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, চকরিয়া উপজেলার ১১টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভা, পেকুয়ার সাতটি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভা এবং মাতামুহুরীর সাতটি ইউনিয়নে বন্যার পানি প্রবেশ করেছে। চকরিয়ার বরইতলী, কৈয়ারবিল, কাকারা, ফাঁসিয়াখালী, লক্ষ্যারচর, চিরিংগা, খুটাখালী, সুরাজপুর-মানিকপুর, হারবাং, ডুলাহাজারা এবং পেকুয়ার পৌরসভা, টৈটং, রাজাখালী, মগনামা, বারবাকিয়া, উজানটিয়া ও মাতামুহুরী উপজেলার পূর্ব বড় ভেওলা, কোনাখালী, পশ্চিম বড় ভেওলা, সাহারবিল, ঢেমুশিয়া, ভেওলা মানিকচর ও বদরখালী ইউনিয়ন তলিয়ে গেছে।

পেকুয়ার পূর্ব মেহেরনামার বাসিন্দা সামশুল আলম বলেন, মাতামুহুরীর পানির ধরন দেখে বোঝা যাচ্ছে, এবার বন্যা কয়েক দিন স্থায়ী হবে। অন্যান্য বছর পানি দ্রুত নেমে গেলেও এ বছর পানি নেমে যাওয়ার মুখগুলো বন্ধ রয়েছে।

মাতামুহুরীর ভেওলা মানিকচর ইউনিয়নের বাসিন্দা ফজলুল কাদের বলেন, গতকাল বুধবার রাত থেকে মাতামুহুরীর পানি বাড়ছে। আজ সকাল থেকে গ্রামে-গঞ্জে পানি ঢুকে পড়েছে। অধিকাংশ বেড়িবাঁধ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বৃষ্টি বন্ধ না হলে ভয়াবহ বন্যা হবে।

বরইতলী সিকদারপাড়ার বাসিন্দা জাহেদুর রহমান বলেন, টানা বৃষ্টির কারণে ইউনিয়নের হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী। মানুষ চরম ভোগান্তিতে রয়েছে। অনেকে বাড়িঘর রক্ষা করতে চেষ্টা করছেন। অনেকে মুড়ি খেয়ে বেঁচে আছেন।

চকরিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহীন দেলোয়ার বলেন, মাতামুহুরী নদীর পানি বিপৎসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উপজেলার নতুন নতুন কিছু ইউনিয়ন প্লাবিত হয়েছে। পাহাড় ধসে দুই শিশু নিহত হয়েছে। ইতিমধ্যে চকরিয়া উপজেলায় ২০ টন ও মাতামুহুরীতে ১০ টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

কক্সবাজার পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. নুরুল ইসলাম জানান, মাতামুহুরী নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। নদীর পানি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাড়ছে।

বিষয়:

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