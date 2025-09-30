Ajker Patrika
টেকনাফে ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
ছবি: আজকের পত্রিকা
কক্সবাজারের টেকনাফে দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে মিয়ানমারের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি (এএ)। আজ মঙ্গলবার উপকূলের সেন্ট মার্টিনের অদূরবর্তী বঙ্গোপসাগরে এ ঘটনা ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে টেকনাফ পৌর ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি সাজেদ আহমেদ জানান, সোমবার দুপুরে টেকনাফের কায়ুকখালী ঘাট থেকে একাধিক ট্রলার মাছ ধরতে যায়। মঙ্গলবার সকালে অস্ত্রধারী আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে দুটি ট্রলারের ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে যায়।

অপহৃতদের মধ্যে স্থানীয় জেলের পাশাপাশি রোহিঙ্গাও রয়েছে বলে জানা গেছে। অপহৃত ট্রলারের একটি মালিক টেকনাফ পৌরসভার নাইট্যং পাড়ার ছৈয়দ আলম এবং অপরটি পৌর ট্রলার মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম।

এ বিষয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, স্থানীয়দের মাধ্যমে দুটি ট্রলারসহ ১৪ জেলেকে ধরে নিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বিজিবি ও কোস্ট গার্ডকে অবহিত করা হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারবঙ্গোপসাগরটেকনাফমিয়ানমারসেন্টমার্টিনআরাকান আর্মি
