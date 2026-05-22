Ajker Patrika
কক্সবাজার

চকরিয়ায় ছেলের হাতে বাবা খুন

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
চকরিয়ায় ছেলের হাতে বাবা খুন
প্রতীকী ছবি

কক্সবাজারের চকরিয়া পৌরসভায় ছেলের বিরুদ্ধে বাবাকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। আজ শুক্রবার বেলা আড়াইটার দিকে পৌরসভার মৌলভীরকুম স্টেশনের অদূরে এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় নিহত ব্যক্তির ছেলে মোহাম্মদ মিনারকে আটক করেছে এলাকাবাসী। পরে তাঁকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।

নিহত ব্যক্তির নাম খলিলুর রহমান (৫৫)। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাদকের টাকা ও পারিবারিক কলহের জেরে খলিলুর রহমানকে তাঁর ছেলে মোহাম্মদ মিনার (২২) ধারালো দা দিয়ে শরীরে বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। এতে খলিলুরের একটি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সূত্রে আরও জানা যায়, খলিলুরকে হত্যা করে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন মিনার। এ সময় আশপাশের লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাঁকে আটক করে রাখেন। পরে খবর পেয়ে চকরিয়া থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মিনারকে হেফাজতে নেয় এবং লাশটি উদ্ধার করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মিনার নিয়মিত মাদক সেবন করতেন। মাদকের কারণে মিনারের সঙ্গে খলিলুর রহমানের প্রায়ই কথা-কাটাকাটি ও ঝগড়া লেগে থাকত। আজ জুমার নামাজের পর কথা-কাটাকাটি হয়। এর জেরে এই ঘটনা ঘটে।

চকরিয়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) তাপস দাশ মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন। তিনি বলেন, নিহত ব্যক্তির শরীর থেকে বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। থুতনিতে মারাত্মক জখম হয়েছে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে খলিলুরের মৃত্যু হয়েছে।

চকরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় মিনারকে আটক করা হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

চকরিয়াহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগকক্সবাজার সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাতভর উত্তাল চট্টগ্রাম: পুলিশের পোশাক পরিয়ে সরানো হয় ধর্ষণে অভিযুক্তকে, রাখা হয়েছে কোথায়?

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

তথ্য গোপন করে ১৬ বছর ধরে প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল তিনি

পল্লবীর সেই শিশুর বাসায় প্রধানমন্ত্রী

স্থানীয় নির্বাচনে বড় পরিবর্তন: থাকছে না পোস্টার ও দলীয় প্রতীক, অক্টোবরে ভোটের প্রস্তুতি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

যৌথ পরিবারে কোরবানি কীভাবে দিতে হয়, বিধান কী

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

নবী (সা.) ও সাহাবিদের যুগে কোরবানির ঈদ

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

বিপিসির প্রধান কার্যালয়: ৫০ কোটিতে ভবন তৈরির পর কার্যালয় যাচ্ছে ঢাকায়

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

কম টাকায় বিশ্বভ্রমণ, বুদ্ধিমান পর্যটকের গোপন কৌশল

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

বেসরকারি খাত: সুরক্ষিত হচ্ছে চাকরি-সুবিধা

সম্পর্কিত

ফের সেই স্কুল মাঠে পশুর হাট, প্রশাসনের নীরবতায় প্রশ্ন

ফের সেই স্কুল মাঠে পশুর হাট, প্রশাসনের নীরবতায় প্রশ্ন

মিরপুরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

মিরপুরে সড়ক অবরোধের চেষ্টা, বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করল পুলিশ

যমুনার ভাঙন রোধে আগামী অর্থবছরেই টাঙ্গাইলে স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণ শুরু: পানিসম্পদমন্ত্রী

যমুনার ভাঙন রোধে আগামী অর্থবছরেই টাঙ্গাইলে স্থায়ী বেড়িবাঁধ নির্মাণ শুরু: পানিসম্পদমন্ত্রী

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

মান্দায় ইটভাটার ধোঁয়ায় ফসলের ক্ষতি, অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন