Ajker Patrika
নেত্রকোণা

মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফেরার পথে বজ্রপাতে যুবক নিহত

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলায় মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফেরার সময় বজ্রপাতে সোলেমান মিয়া (২২) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের মাদল গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

মৃত সোলেমান (২২) ওই গ্রামের কাশেম মিয়ার ছেলে।

উপজেলার স্বরমুশিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য বকুল মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাত শুরু হলে সোলেমান হাওর থেকে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় বজ্রপাতে তিনি গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শাহানুর রহমান বলেন, নিহত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন থেকে তাঁদের আর্থিক সহযোগিতা করা হবে।

বিষয়:

আটপাড়াময়মনসিংহ বিভাগনেত্রকোনা সদরজেলার খবরবজ্রপাত
